Если есть потребность забронировать работника, который в розыске в ТЦК, то юристы рекомендуют сделать следующее

Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Некоторые компании, желающие забронировать своего работника, могут наталкиваться на трудности из-за того, что этого военнообязанного разыскивает ТЦК. Однако эту проблему можно решить вполне законно.

О нюансах информируют юристы, сообщает портал Politeka.

Читайте также:

Как забронировать работника, который в розыске у ТЦК

Юристы объясняют, что работники, которые находятся в розыске, не подлежат бронированию. Для того, чтобы получить возможность бронирования, необходимо снять розыск. Снятие розыска осуществляется после привлечения лица к административной ответственности. Причинами розыска могут быть:

неявка по повестке;

уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии;

уклонение от призыва.

После фиксации нарушения ТЦК обращается в полицию для розыска и составления протокола. Процедура снятия розыска включает: составление протокола, вынесение постановления о штрафе, уплату штрафа военнообязанным и снятие розыска с учетных документов.

Для зачисления военнообязанного в специальный учет необходимо выполнить ряд условий: быть зарегистрированным на воинском учете, официально работать, обновить свои военные данные и не находиться в розыске.

Напомним, мы ранее писали о том, при наличии каких оснований ТЦК может аннулировать отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК аннулировать бронирование от мобилизации.