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Как забронировать работника в розыске у ТЦК — совет юристов

12 февраля 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Если есть потребность забронировать работника, который в розыске в ТЦК, то юристы рекомендуют сделать следующее
Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Артем Кругленко - Редактор

Некоторые компании, желающие забронировать своего работника, могут наталкиваться на трудности из-за того, что этого военнообязанного разыскивает ТЦК. Однако эту проблему можно решить вполне законно.

О нюансах информируют юристы, сообщает портал Politeka.

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Как забронировать работника, который в розыске у ТЦК

Юристы объясняют, что работники, которые находятся в розыске, не подлежат бронированию. Для того, чтобы получить возможность бронирования, необходимо снять розыск. Снятие розыска осуществляется после привлечения лица к административной ответственности. Причинами розыска могут быть:

  • неявка по повестке;
  • уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии;
  • уклонение от призыва.

После фиксации нарушения ТЦК обращается в полицию для розыска и составления протокола. Процедура снятия розыска включает: составление протокола, вынесение постановления о штрафе, уплату штрафа военнообязанным и снятие розыска с учетных документов.

Для зачисления военнообязанного в специальный учет необходимо выполнить ряд условий: быть зарегистрированным на воинском учете, официально работать, обновить свои военные данные и не находиться в розыске.

Напомним, мы ранее писали о том, при наличии каких оснований ТЦК может аннулировать отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК аннулировать бронирование от мобилизации.

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