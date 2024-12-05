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Як виплачують зарплати пораненим військовим — усі нюанси

5 грудня 2024 05:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Грошове забезпечення для поранених військових — що передбачено законом
Реабілітація військових ЗСУ. Фото: МОЗ України
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Згідно з чинним законодавством України, військовослужбовці, які отримали поранення, контузію, травму чи каліцтво, пов’язані із захистом Батьківщини, мають право на грошове забезпечення під час лікування. Які суми виплат можуть отримати поранені військовослужбовці та які умови мають бути дотримані?

Роз'яснення про виплати пораненим військовим надало Міністерство оборони України

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Воно складається з базових виплат за останньою займаною посадою (не менше ніж 20 100 гривень на місяць) та додаткової винагороди у розмірі 100 000 гривень щомісячно.

Ці виплати здійснюються протягом усього періоду перебування в лікарні та відпустки на лікування, якщо поранення визнано тяжким за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК). Однак загальний термін таких виплат обмежений чотирма місяцями з моменту вибуття військовослужбовця з частини.

Додаткові виплати та допомога пораненим

Поранені військовослужбовці також отримують одноразову грошову допомогу для оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Розмір цих виплат відповідає місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця.

Що відбувається після закінчення чотиримісячного терміну лікування

Якщо військовослужбовець залишається на лікуванні понад чотири місяці, але не більше ніж 12 місяців поспіль, виплати можуть бути продовжені. Для цього потрібен висновок ВЛК, який підтверджує необхідність тривалого лікування. Це регламентується Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженим наказом Міністерства оборони України № 402.

Як обчислюється термін лікування

Для військовослужбовців, які лікуються за кордоном після 5 жовтня 2023 року, період лікування визначається за даними виписних епікризів закордонних медичних установ та відмітками прикордонної служби про перетин кордону. У випадках лікування в межах України після 4 травня 2024 року строк обчислюється за даними епікризів українських медичних установ.

Особливі умови для виплат військовослужбовцям, які у розпорядженні командирів

Якщо військовослужбовець визнаний ВЛК обмежено придатним або непридатним до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців і зарахований у розпорядження відповідного командира, йому виплачують грошове забезпечення за останньою займаною посадою протягом двох місяців.

Після цього виплати складаються з окладу за званням, надбавки за вислугу років та додаткової винагороди у розмірі 20 100 гривень, пропорційно часу перебування у розпорядженні.

Як будуть нараховувати виплати, якщо є право на більшу додаткову винагороду

Якщо військовослужбовець одночасно має право на додаткову винагороду за різними умовами, виплачується сума в більшому розмірі, відповідно до законодавства.

Нагадаємо, українське законодавство передбачає особливі права для учасників бойових дій (УБД), серед яких — можливість дострокового виходу на пенсію за віком. Також адвокат пояснив чи можуть кредитори скористатися одноразовою виплатою за смерть військовослужбовця, який мав борги перед ними. 

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