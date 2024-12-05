Денежное довольствие для раненых военных — что предусмотрено законом

Реабилитация военных ВСУ. Фото: Минздрав Украины

Согласно действующему законодательству Украины, военнослужащие, получившие ранения, контузию, травму или увечье, связанные с защитой Родины, имеют право на денежное довольствие во время лечения. Какие суммы выплат могут получить раненые военнослужащие и какие условия должны быть соблюдены?

Разъяснение о выплатах раненым военным предоставило Министерство обороны Украины.

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Оно состоит из базовых выплат по последней занимаемой должности (не менее 20 100 гривен в месяц) и дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен ежемесячно.

Эти выплаты производятся в течение всего периода пребывания в больнице и отпуска на лечение, если ранение признано тяжелым по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК). Однако общий срок таких выплат ограничен четырьмя месяцами с момента убытия военнослужащего из части.

Дополнительные выплаты и помощь раненым

Раненые военнослужащие также получают единовременную денежную помощь для оздоровления и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Размер этих выплат соответствует месячному денежному довольствию военнослужащего.

Что происходит по истечении четырехмесячного срока лечения

Если военнослужащий остается на лечении более четырех месяцев, но не более 12 месяцев подряд, выплаты могут быть продлены. Для этого требуется вывод ВВК, подтверждающий необходимость длительного лечения. Это регламентируется Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденным приказом Министерства обороны Украины № 402.

Как вычисляется срок лечения

Для военнослужащих, лечащихся за границей после 5 октября 2023 года, период лечения определяется по данным выписных эпикризов зарубежных медицинских учреждений и отметкам пограничной службы о пересечении границы. В случаях лечения внутри Украины после 4 мая 2024 года срок исчисляется по данным эпикризов украинских медицинских учреждений.

Особые условия для выплат военнослужащим, находящимся в распоряжении командиров

Если военнослужащий признан ВВК ограничено пригодным или непригодным к военной службе с пересмотром через 6–12 месяцев и зачислен в распоряжение соответствующего командира, ему выплачивают денежное довольствие по последней занимаемой должности в течение двух месяцев.

После этого выплаты состоят из оклада за званием, надбавки за выслугу лет и дополнительного вознаграждения в размере 20 100 гривен, пропорционально времени нахождения в распоряжении.

Как будут начислять выплаты, если есть право на большее дополнительное вознаграждение

Если военнослужащий одновременно имеет право на дополнительное вознаграждение по разным условиям, выплачивается сумма в большем размере в соответствии с законодательством.

Напомним, украинское законодательство предусматривает особые права для участников боевых действий (УБД), среди которых возможность досрочного выхода на пенсию по возрасту. Также адвокат объяснил могут ли кредиторы воспользоваться единовременной выплатой за смерть военнослужащего, который имел долги перед ними.