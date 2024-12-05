Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Как выплачивают зарплаты раненым военным — все нюансы arrow

Как выплачивают зарплаты раненым военным — все нюансы

5 декабря 2024 05:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Денежное довольствие для раненых военных — что предусмотрено законом
Реабилитация военных ВСУ. Фото: Минздрав Украины
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Согласно действующему законодательству Украины, военнослужащие, получившие ранения, контузию, травму или увечье, связанные с защитой Родины, имеют право на денежное довольствие во время лечения. Какие суммы выплат могут получить раненые военнослужащие и какие условия должны быть соблюдены?

Разъяснение о выплатах раненым военным предоставило Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Из чего состоит денежное довольствие для раненых бойцов ВСУ

Оно состоит из базовых выплат по последней занимаемой должности (не менее 20 100 гривен в месяц) и дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен ежемесячно.

Эти выплаты производятся в течение всего периода пребывания в больнице и отпуска на лечение, если ранение признано тяжелым по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК). Однако общий срок таких выплат ограничен четырьмя месяцами с момента убытия военнослужащего из части.

Дополнительные выплаты и помощь раненым

Раненые военнослужащие также получают единовременную денежную помощь для оздоровления и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Размер этих выплат соответствует месячному денежному довольствию военнослужащего.

Что происходит по истечении четырехмесячного срока лечения

Если военнослужащий остается на лечении более четырех месяцев, но не более 12 месяцев подряд, выплаты могут быть продлены. Для этого требуется вывод ВВК, подтверждающий необходимость длительного лечения. Это регламентируется Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденным приказом Министерства обороны Украины № 402.

Как вычисляется срок лечения

Для военнослужащих, лечащихся за границей после 5 октября 2023 года, период лечения определяется по данным выписных эпикризов зарубежных медицинских учреждений и отметкам пограничной службы о пересечении границы. В случаях лечения внутри Украины после 4 мая 2024 года срок исчисляется по данным эпикризов украинских медицинских учреждений.

Особые условия для выплат военнослужащим, находящимся в распоряжении командиров

Если военнослужащий признан ВВК ограничено пригодным или непригодным к военной службе с пересмотром через 6–12 месяцев и зачислен в распоряжение соответствующего командира, ему выплачивают денежное довольствие по последней занимаемой должности в течение двух месяцев.

После этого выплаты состоят из оклада за званием, надбавки за выслугу лет и дополнительного вознаграждения в размере 20 100 гривен, пропорционально времени нахождения в распоряжении.

Как будут начислять выплаты, если есть право на большее дополнительное вознаграждение

Если военнослужащий одновременно имеет право на дополнительное вознаграждение по разным условиям, выплачивается сумма в большем размере в соответствии с законодательством.

Напомним, украинское законодательство предусматривает особые права для участников боевых действий (УБД), среди которых возможность досрочного выхода на пенсию по возрасту. Также адвокат объяснил могут ли кредиторы воспользоваться единовременной выплатой за смерть военнослужащего, который имел долги перед ними.

выплаты деньги соцвыплаты ранение военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:33 Как выплачивают зарплаты раненым военным — все нюансы

05:25 Искусственный интеллект показал, каким будет Харьков после победы

05:23 Салат "Граф" 2025 — невероятное сочетание простейших продуктов

05:05 Почти без осадков, но туманно — прогноз синоптиков на сегодня

04:50 Делегация Ермака уехала в США — о чем могут договариваться

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

04:14 Бойцы КНДР уже на Курском направлении — что они там делают

03:52 Или работать или домой — Шольц об украинских беженцах

03:46 Племянница Путина раскрыла число пропавших без вести солдат РФ

03:26 В армии нужны люди, которые управляют краном — вакансия в "Азов"

03:05 Киев и область сегодня будут без света — уже известны графики

05:33 Как выплачивают зарплаты раненым военным — все нюансы

05:25 Искусственный интеллект показал, каким будет Харьков после победы

05:23 Салат "Граф" 2025 — невероятное сочетание простейших продуктов

05:05 Почти без осадков, но туманно — прогноз синоптиков на сегодня

04:50 Делегация Ермака уехала в США — о чем могут договариваться

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

04:14 Бойцы КНДР уже на Курском направлении — что они там делают

03:52 Или работать или домой — Шольц об украинских беженцах

03:46 Племянница Путина раскрыла число пропавших без вести солдат РФ

03:26 В армии нужны люди, которые управляют краном — вакансия в "Азов"

03:05 Киев и область сегодня будут без света — уже известны графики

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак