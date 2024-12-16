Хто з військових має право на пенсії з інвалідності та як її отримати

Гроші в руках. Фото: armyinform

Починаючи з перших днів війни, яку розв'язала Росія проти України, у нашій країні стало багато військових. У разі, якщо військовослужбовцю встановлять інвалідність, то він має право на отримання пенсії.

Про це пише сайт "На пенсії" з посиланням на експерта із пенсійного забезпечення Сергія Коробкіна.

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Право на отримання пенсії по інвалідності відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" виникає за таких умов:

інвалідність була встановлена під час служби або протягом трьох місяців після звільнення;

інвалідність настала пізніше трьох місяців після звільнення, але її причиною стало захворювання, травма, поранення, контузія, каліцтво тощо, отримані під час проходження служби або перебування в полоні/заручниках (якщо це не було добровільним рішенням).

На даний момент визначення групи інвалідності, її причини та час настання поки що встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК). При цьому зараз активно існують обговорення планів щодо радикальної реформи роботи МСЕК або навіть їх повного скасування.

Які існують розміри пенсії по інвалідності для військових

Розмір пенсії по інвалідності для військовослужбовців залежить від їхнього грошового забезпечення та причини виникнення інвалідності.

Для військових, інвалідність яких пов'язана з війною:

І група — 100% від грошового забезпечення;

ІІ група — 80%;

ІІІ група — 60%.

Для військових, чия інвалідність не пов'язана з війною:

І група — 70% від грошового забезпечення;

ІІ група — 60%;

ІІІ група — 40%.

Крім того, Кабінет Міністрів встановив мінімальні гарантовані розміри пенсій з усіма надбавками для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

І група — 15 347 грн;

ІІ група — 12 396 грн;

ІІІ група — 8 500 грн.

Якщо призначена за будь-яким законом пенсія виявляється меншою за ці суми, вона автоматично збільшується до зазначених розмірів.

Тим часом мінімальні розміри пенсій для інших військовослужбовців суттєво нижчі:

І група — 5 949,31 грн;

ІІ група — 5 680,87 грн;

ІІІ група — 5 409,49 грн.

Ці суми, як правило, стосуються рекрутів, солдатів та матросів термінової служби. У деяких випадках, залежно від військового звання та посади, пенсії можуть бути збільшені на 10–30%.

Оформлення пенсії з інвалідності

Військові пенсії призначаються органами Пенсійного фонду, однак на відміну від цивільних пенсій, військовослужбовці часто отримують допомогу у збиранні документів від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) або інших відомств, до яких вони належать. Це може бути Міністерство внутрішніх справ, Адміністрація Держприкордонслужби, Національна гвардія, Служба безпеки тощо.

Документи на пенсію подаються особисто до районного ТЦК за місцем реєстрації. Ці центри самостійно роблять запити до військових частин, щоб зібрати фінансову та службову інформацію, необхідну для призначення пенсії.

Перелік необхідних документів:

заяву на призначення пенсії;

грошовий атестат із останнього місця служби;

довідка про розміри щомісячних додаткових виплат (надбавок, доплат, підвищення) та премій за останні 24 місяці служби з усіх військових частин, де військовослужбовець проходив службу;

виписки з наказів про зарахування до особового складу та виключення з нього;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

виписка про реєстрацію місця проживання;

довідка з реквізитами банківського рахунку на виплату пенсії;

довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);

свідоцтво про хворобу або витяг з акта військово-лікарської комісії (ВЛК).

Нагадаємо, що уряд України хоче кардинально змінити систему виплат пенсій держслужбовцям та силовикам. Причиною тому стало те, що держава витрачає на виплату спецпенсій громадянам більше, ніж на освіту.

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