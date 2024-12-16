Кто из военных имеет право на пенсии по инвалидности и как ее получить

Гроші у руках. Фото: armyinform

Начиная с первых дней войны, которую развязала Россия против Украины, в нашей стране стало много военных. В случае, если военнослужащему установят инвалидность, он имеет право на получение пенсии.

Об этом пишет сайт "На пенсии" со ссылкой на эксперта по пенсионному обеспечению Сергея Коробкина.

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Кто из военных имеет право на такие выплаты

Право на получение пенсии по инвалидности в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" возникает при следующих условиях:

инвалидность была установлена в период службы либо в течение трех месяцев после увольнения;

инвалидность наступила позже трёх месяцев после увольнения, но её причиной стало заболевание, травма, ранение, контузия, увечье и т.п., полученные во время прохождения службы или пребывания в плену/заложниках (если это не было добровольным).

На данный момент определение группы инвалидности, ее причины и время наступления пока устанавливается медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК). При этом сейчас активно существуют обсуждения планов по радикальной реформе работы МСЭК или даже их полной отмене.

Какие существуют размеры пенсии по инвалидности для военных

Размер пенсии по инвалидности для военнослужащих зависит от их денежного довольствия и причины возникновения инвалидности.

Для военных, инвалидность которых связана с войной:

I группа — 100% от денежного довольствия;

II группа — 80%;

III группа — 60%.

Для военных, чья инвалидность не связана с войной:

I группа — 70% от денежного довольствия;

II группа — 60%;

III группа — 40%.

Кроме того, Кабинет Министров установил минимальные гарантированные размеры пенсий со всеми надбавками для лиц с инвалидностью в результате войны:

I группа — 15 347 грн;

II группа — 12 396 грн;

III группа — 8 500 грн.

Если назначенная по любому закону пенсия оказывается меньше этих сумм, она автоматически увеличивается до указанных размеров.

В то же время минимальные размеры пенсий для других военнослужащих существенно ниже:

I группа — 5 949,31 грн;

II группа — 5 680,87 грн;

III группа — 5 409,49 грн.

Эти суммы, как правило, касаются рекрутов, солдат и матросов срочной службы. В некоторых случаях, в зависимости от воинского звания и занимаемой должности, пенсии могут быть увеличены на 10–30%.

Оформление пенсии по инвалидности

Военные пенсии назначаются органами Пенсионного фонда, однако в отличие от гражданских пенсий, военнослужащие часто получают помощь в сборе документов от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) или других ведомств, к которым они относятся. Это могут быть Министерство внутренних дел, Администрация Госпогранслужбы, Национальная гвардия, Служба безопасности и т.д.

Документы на пенсию подаются лично в районный ТЦК по месту регистрации. Эти центры самостоятельно делают запросы в воинские части, чтобы собрать финансовую и служебную информацию, необходимую для назначения пенсии.

Перечень необходимых документов:

заявление на назначение пенсии;

денежный аттестат с последнего места службы;

справка о размерах ежемесячных дополнительных выплат (надбавок, доплат, повышений) и премий за последние 24 месяца службы из всех воинских частей, где военнослужащий проходил службу;

выписки из приказов о зачислении в личный состав и исключении из него;

паспорт гражданина;

идентификационный код;

выписка о регистрации места жительства;

справка с реквизитами банковского счета для выплаты пенсии;

справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК);

свидетельство о болезни или выписка из акта военно-врачебной комиссии (ВВК).

Напомним, что правительство Украины хочет кардинально изменить систему выплат пенсий госслужащим и силовикам. Причиной этому стало то, что государство тратит на выплату спецпенсий гражданам больше, чем на образование.

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