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Украинцам выплачивают по 1 000 грн — как выгодно инвестировать

15 декабря 2024 20:33
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Поддержка — куда украинцам можно инвестировать деньги
Одна тысяча гривен в руках. Фото: пресс-служба Нацбанка
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Каждому украинцу в рамках "Зимової єПідтримки" выплатят по одной тысяче гривен. Кто-то отдаст эти средства на оплату коммунальных счетов, а возможно, будут и те, кто захочет вложить эти средства, приобретя, например, военные облигации в "Дії".

О том, выгодно ли украинцам делать такую инвестицию, в редакции Новини.LIVE рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников.

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Как объяснил эксперт, обычным украинцам будет лучше потратить средства на коммуналку, мобильную связь или задонатить на ВСУ,

Плотников отметил, что трудно рассматривать зимнюю помощь как инвестицию, поскольку речь идет об очень незначительной сумме.

"Это технически трудно осуществить. Там комиссионные оплаты будут, оплатить услуги брокера придется. Это не те суммы, которые нужно инвестировать. Если бы речь шла о хотя бы миллионе гривен, тогда можно было бы говорить об инвестициях", — подчеркнул Алексей Плотников.

Куда еще можно потратить одну тысячу гривен

На днях нардеп Ярослав Железняк опроверг расхожее мнение, что деньги в рамках программы "Зимова єПідтримка" можно потратить только на ограниченный перечень услуг. Так, он обратил внимание на перечень услуг, на которые можно потратить средства в рамках программы "Национальный кэшбек". Итак, одной тысячей гривен украинцы могут оплатить:

  • фотосессию;
  • ресторан;
  • автомойку;
  • автогражданку;
  • аренду яхты;
  • пятизвездочные отели, например Hyatt или Fairmont.

Напомним, что использовать одну тысячу финансовой помощи украинцы смогут в течение зимы. То есть выплату еще можно будет оформить в начале 2025 года.

Также ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из украинцев первыми начислят выплаты.

выплаты финансовая помощь деньги єПідтримка тысяча Зеленского

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