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Українцям виплачують по 1 000 грн — чи можна вигідно інвестувати

15 грудня 2024 20:33
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Зимова єПідтримка — куди українцям можна інвестувати гроші
Одна тисяча гривень в руках. Фото: пресслужба Нацбанку
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Кожному українцю в рамках "Зимової єПідтримки" виплатять по одній тисячі гривень. Хтось спрямує ці кошти на оплату комунальних рахунків, а можливо, будуть і ті, хто захоче вкласти ці кошти, придбавши, наприклад, воєнні облігації в "Дії."

Про те, чи вигідно українцям робити таку інвестицію, редакції Новини.LIVE розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков. 

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Як пояснив експерт, пересічним українцям буде краще витратити кошти на комуналку, мобільний зв’язок чи задонатити на ЗСУ.

Плотніков зауважив, що важко розглядати зимову допомогу як інвестицію, оскільки мова йде про дуже незначну суму. 

"Це технічно важко здійснити. Там комісійні сплати будуть, оплатити послуги брокера доведеться. Це не ті суми, які потрібно інвестувати. Якби мова йшла про хоча б мільйон гривень, тоді можна було б говорити про інвестиції", — підкреслив Олексій Плотніков. 

Куди ще можна витратити одну тисячу гривень 

Днями нардеп Ярослав Железняк спростував поширену думку, що гроші з програми "Зимова єПідтримка" можна витратити лише на обмежений перелік послуг. Так, він звернув увагу на перелік послуг, на які можна витратити кошти в рамках програми "Національний кешбек". Отже, однією тисячею гривень українці можуть оплатити:

  • фотосесію;
  • ресторан;
  • автомийку;
  • автоцивілку;
  • оренду яхти;
  • п'ятизіркові готелі, наприклад Hyatt або Fairmont.

Нагадаємо, що використати одну тисячу фінансової допомоги українці зможуть впродовж зими. Тобто виплату ще можна буде оформити на початку 2025 року. 

Також раніше Новини.LIVE розповідали, кому з українців першими нарахують виплати.

виплати фінансова допомога гроші єПідтримка тисяча Зеленського

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