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Як ТЦК стягуватиме штрафи з чоловіків без доходів і майна

11 серпня 2024 10:32
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Штрафи за неоновлення даних для чоловіків без майна та роботи — як буде діяти ТЦК
Чоловік в територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Військовозобов'язані, які не оновили дані в ТЦК, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Їм загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Відомо, як будуть стягувати штраф з чоловіків, які не мають майна та офіційних доходів.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна.

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Юрист пояснив, що у випадку, коли військовозобов'язаний офіційно не працевлаштований, алгоритм стягнення штрафів може бути таким:

  • ТЦК та СП спробують стягнути штраф з банківського рахунку військовозобов'язаного, якщо такий існує.
  • Якщо на рахунку немає коштів, ТЦК та СП можуть звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна військовозобов'язаного.
  • Якщо ж у нього немає майна, з якого можна стягнути штраф, ймовірно, його не зможуть притягти до відповідальності.

Механізми для примусового стягнення штрафів

В Україні стягнення штрафів з осіб, які не мають доходів і офіційно не працюють, може відбуватися наступними способами:

  • Примусове виконання. Виконавча служба може арештувати майно боржника, включаючи транспорт, нерухомість та інші цінності. Якщо майна немає, вживаються інші заходи.
  • Арешт банківських рахунків. За наявності банківських рахунків боржника, на них накладається арешт, і кошти стягуються на користь держави.
  • Обмеження прав. Виконавча служба може обмежити певні права боржника, наприклад, заборонити виїзд за кордон.
  • Соціальні виплати. Виконавча служба може накласти стягнення на деякі види соціальних виплат, за винятком таких, як допомога на дітей чи пенсії.
  • Громадські роботи. Якщо боржник не може сплатити штраф, суд може призначити громадські роботи як альтернативу.

"Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду й інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності", — додав Франчук.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні із серпня відбувається загальна мобілізація згідно з новим законопроєктом, який набув чинності 18 травня. Згідно із законом військовозобов'язані громадяни, зокрема й жінки, повинні оновити свої дані в ТЦК та СП. 

Ми також писали, що в Україні зараз скасовуються 88% штрафів від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Найпоширеніші причини, за яких суд ухвалює таке рішення — відсутність доказів та порушення процедури, а також штраф за нормою, яка не існує на момент порушення.

війна гроші штраф штрафи мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці

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