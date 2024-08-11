Штрафи за неоновлення даних для чоловіків без майна та роботи — як буде діяти ТЦК

Чоловік в територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов'язані, які не оновили дані в ТЦК, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Їм загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Відомо, як будуть стягувати штраф з чоловіків, які не мають майна та офіційних доходів.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна.

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Юрист пояснив, що у випадку, коли військовозобов'язаний офіційно не працевлаштований, алгоритм стягнення штрафів може бути таким:

ТЦК та СП спробують стягнути штраф з банківського рахунку військовозобов'язаного, якщо такий існує.

військовозобов'язаного, якщо такий існує. Якщо на рахунку немає коштів, ТЦК та СП можуть звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна військовозобов'язаного .

. Якщо ж у нього немає майна, з якого можна стягнути штраф, ймовірно, його не зможуть притягти до відповідальності.

Механізми для примусового стягнення штрафів

В Україні стягнення штрафів з осіб, які не мають доходів і офіційно не працюють, може відбуватися наступними способами:

Примусове виконання. Виконавча служба може арештувати майно боржника, включаючи транспорт, нерухомість та інші цінності. Якщо майна немає, вживаються інші заходи.

Виконавча служба може арештувати майно боржника, включаючи транспорт, нерухомість та інші цінності. Якщо майна немає, вживаються інші заходи. Арешт банківських рахунків. За наявності банківських рахунків боржника, на них накладається арешт, і кошти стягуються на користь держави.

За наявності банківських рахунків боржника, на них накладається арешт, і кошти стягуються на користь держави. Обмеження прав. Виконавча служба може обмежити певні права боржника, наприклад, заборонити виїзд за кордон.

Виконавча служба може обмежити певні права боржника, наприклад, заборонити виїзд за кордон. Соціальні виплати. Виконавча служба може накласти стягнення на деякі види соціальних виплат, за винятком таких, як допомога на дітей чи пенсії.

Виконавча служба може накласти стягнення на деякі види соціальних виплат, за винятком таких, як допомога на дітей чи пенсії. Громадські роботи. Якщо боржник не може сплатити штраф, суд може призначити громадські роботи як альтернативу.

"Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду й інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності", — додав Франчук.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні із серпня відбувається загальна мобілізація згідно з новим законопроєктом, який набув чинності 18 травня. Згідно із законом військовозобов'язані громадяни, зокрема й жінки, повинні оновити свої дані в ТЦК та СП.

Ми також писали, що в Україні зараз скасовуються 88% штрафів від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Найпоширеніші причини, за яких суд ухвалює таке рішення — відсутність доказів та порушення процедури, а також штраф за нормою, яка не існує на момент порушення.