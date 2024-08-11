Штрафи за неоновлення даних для чоловіків без майна та роботи — як буде діяти ТЦК

Як ТЦК стягуватиме штрафи з чоловіків без доходів і майна
Військовозобов'язані, які не оновили дані в ТЦК, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Їм загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Відомо, як будуть стягувати штраф з чоловіків, які не мають майна та офіційних доходів.
Про це розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна.
Як стягуватимуть штрафи з чоловіків без грошей і роботи
Юрист пояснив, що у випадку, коли військовозобов'язаний офіційно не працевлаштований, алгоритм стягнення штрафів може бути таким:
- ТЦК та СП спробують стягнути штраф з банківського рахунку військовозобов'язаного, якщо такий існує.
- Якщо на рахунку немає коштів, ТЦК та СП можуть звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна військовозобов'язаного.
- Якщо ж у нього немає майна, з якого можна стягнути штраф, ймовірно, його не зможуть притягти до відповідальності.
Механізми для примусового стягнення штрафів
В Україні стягнення штрафів з осіб, які не мають доходів і офіційно не працюють, може відбуватися наступними способами:
- Примусове виконання. Виконавча служба може арештувати майно боржника, включаючи транспорт, нерухомість та інші цінності. Якщо майна немає, вживаються інші заходи.
- Арешт банківських рахунків. За наявності банківських рахунків боржника, на них накладається арешт, і кошти стягуються на користь держави.
- Обмеження прав. Виконавча служба може обмежити певні права боржника, наприклад, заборонити виїзд за кордон.
- Соціальні виплати. Виконавча служба може накласти стягнення на деякі види соціальних виплат, за винятком таких, як допомога на дітей чи пенсії.
- Громадські роботи. Якщо боржник не може сплатити штраф, суд може призначити громадські роботи як альтернативу.
"Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду й інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності", — додав Франчук.
Що ще треба знати
Нагадаємо, в Україні із серпня відбувається загальна мобілізація згідно з новим законопроєктом, який набув чинності 18 травня. Згідно із законом військовозобов'язані громадяни, зокрема й жінки, повинні оновити свої дані в ТЦК та СП.
Ми також писали, що в Україні зараз скасовуються 88% штрафів від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Найпоширеніші причини, за яких суд ухвалює таке рішення — відсутність доказів та порушення процедури, а також штраф за нормою, яка не існує на момент порушення.
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