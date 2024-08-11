Штрафы за необновление данных для мужчин без имущества и работы — как будет действовать ТЦК

Как ТЦК будет взымать штрафы с мужчин без доходов и имущества
Военнообязанные, не обновившие данные в ТЦК, могут быть привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф от 17000 до 25500 гривен. Известно, как будут взимать штраф с мужчин, не имеющих имущества и официальных доходов.
Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украъна.
Как будут взимать штрафы с мужчин без денег и работы
Юрист пояснил, что в случае, когда военнообязанный официально не трудоустроен, алгоритм взыскания штрафов может быть таким:
- ТЦК и СП попытаются взыскать штраф с банковского счета военнообязанного, если таковой существует.
- Если на счете нет средств, ТЦК и СП могут обратиться в суд с иском о взыскании штрафа с имущества военнообязанного.
- Если у него нет имущества, с которого можно взыскать штраф, вероятно, его не смогут привлечь к ответственности.
Механизмы для принудительного взыскания штрафов
В Украине взыскание штрафов с лиц, не имеющих доходов и официально не работающих, может происходить следующими способами:
- Принудительное исполнение. Исполнительная служба может арестовать имущество должника, включая транспорт, недвижимость и другие ценности. Если имущества нет, принимаются другие меры.
- Арест банковских счетов. При наличии банковских счетов должника на них накладывается арест, и средства взимаются в пользу государства.
- Ограничение прав. Исполнительная служба может ограничить определенные права должника, например запретить выезд за границу.
- Социальные выплаты. Исполнительная служба может наложить взыскание на некоторые виды социальных выплат, за исключением таких как помощь на детей или пенсии.
- Общественные роботы. Если должник не может заплатить штраф, суд может назначить общественные работы в качестве альтернативы.
"Эти механизмы обеспечивают определенный уровень выполнения решений суда и других органов, даже если у должника нет официального дохода или собственности", — добавил Франчук.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине с августа происходит общая мобилизация согласно новому законопроекту, который вступил в силу 18 мая. По закону военнообязанные граждане, в том числе женщины, должны обновить свои данные в ТЦК и СП.
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