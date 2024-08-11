Штрафы за необновление данных для мужчин без имущества и работы — как будет действовать ТЦК

Мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанные, не обновившие данные в ТЦК, могут быть привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф от 17000 до 25500 гривен. Известно, как будут взимать штраф с мужчин, не имеющих имущества и официальных доходов.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украъна.

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Юрист пояснил, что в случае, когда военнообязанный официально не трудоустроен, алгоритм взыскания штрафов может быть таким:

ТЦК и СП попытаются взыскать штраф с банковского счета военнообязанного, если таковой существует.

военнообязанного, если таковой существует. Если на счете нет средств, ТЦК и СП могут обратиться в суд с иском о взыскании штрафа с имущества военнообязанного .

. Если у него нет имущества, с которого можно взыскать штраф, вероятно, его не смогут привлечь к ответственности.

Механизмы для принудительного взыскания штрафов

В Украине взыскание штрафов с лиц, не имеющих доходов и официально не работающих, может происходить следующими способами:

Принудительное исполнение. Исполнительная служба может арестовать имущество должника, включая транспорт, недвижимость и другие ценности. Если имущества нет, принимаются другие меры.

Исполнительная служба может арестовать имущество должника, включая транспорт, недвижимость и другие ценности. Если имущества нет, принимаются другие меры. Арест банковских счетов. При наличии банковских счетов должника на них накладывается арест, и средства взимаются в пользу государства.

При наличии банковских счетов должника на них накладывается арест, и средства взимаются в пользу государства. Ограничение прав. Исполнительная служба может ограничить определенные права должника, например запретить выезд за границу.

Исполнительная служба может ограничить определенные права должника, например запретить выезд за границу. Социальные выплаты. Исполнительная служба может наложить взыскание на некоторые виды социальных выплат, за исключением таких как помощь на детей или пенсии.

Исполнительная служба может наложить взыскание на некоторые виды социальных выплат, за исключением таких как помощь на детей или пенсии. Общественные роботы. Если должник не может заплатить штраф, суд может назначить общественные работы в качестве альтернативы.

"Эти механизмы обеспечивают определенный уровень выполнения решений суда и других органов, даже если у должника нет официального дохода или собственности", — добавил Франчук.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине с августа происходит общая мобилизация согласно новому законопроекту, который вступил в силу 18 мая. По закону военнообязанные граждане, в том числе женщины, должны обновить свои данные в ТЦК и СП.

Мы также писали, что в Украине сейчас отменяется 88% штрафов от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Самые распространенные причины, по которым суд принимает такое решение, — отсутствие доказательств и нарушение процедуры, а также штраф по норме, которая не существует на момент нарушения.