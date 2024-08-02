Мобілізація в Україні 2024 — кого з жінок покарають за неоновлення даних

Нові правила мобілізації — які штрафи загрожують жінкам за порушення правил обліку
В Україні із серпня відбувається загальна мобілізація згідно з новим законопроєктом, який набув чинності 18 травня. Згідно із законом військовозобов'язані громадяни, зокрема й жінки, повинні оновити свої дані в ТЦК СП.
Як каратимуть жінок, які порушили правила обліку — читайте на Новини.LIVE.
Як каратимуть жінок за порушення правила військового обліку
Мобілізація жінок з 1 серпня, як і раніше, залишається добровільною навіть для медиків. Зазвичай оформлення на облік жінок розпочинається ще на етапі навчання в університеті Інші жінки можуть перебувати на обліку за власним бажанням.
Водночас мобілізувати медиків не можуть — згідно із законом, служба залишається добровільною для всіх жінок, і їм навіть можуть відмовити в підписанні контракту.
Проте українки з медичними спеціальностями мали нарівні з чоловіками оновити військово-облікові дані та пройти медкомісію. Жінок-медиків, які не оновили свої дані в ТЦК до 18 липня, у серпні можуть оштрафувати на суму від 17 до 25 тисяч гривень.
Крім того, підсанкційні українки не зможуть працевлаштуватися або працювати в медицині, якщо не стали на облік у ТЦК. Водночас їхні роботодавці можуть повідомити військкоматам інформацію про працівниць, які здобули медичну освіту і не перебувають на обліку.
Також зауважимо, що на військовий облік обов'язково стають жінки медичних спеціальностей. До них належать:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
Додамо, що при цьому не важливо, працює жінка за професією чи ні, оскільки наявність медичної освіти зобов'язує стати на облік.
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