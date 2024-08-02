Мобілізація в Україні 2024 — кого з жінок покарають за неоновлення даних

Жінки-військові на шикуванні перед КМДА. Ілюстративне фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

В Україні із серпня відбувається загальна мобілізація згідно з новим законопроєктом, який набув чинності 18 травня. Згідно із законом військовозобов'язані громадяни, зокрема й жінки, повинні оновити свої дані в ТЦК СП.

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Мобілізація жінок з 1 серпня, як і раніше, залишається добровільною навіть для медиків. Зазвичай оформлення на облік жінок розпочинається ще на етапі навчання в університеті Інші жінки можуть перебувати на обліку за власним бажанням.

Водночас мобілізувати медиків не можуть — згідно із законом, служба залишається добровільною для всіх жінок, і їм навіть можуть відмовити в підписанні контракту.

Проте українки з медичними спеціальностями мали нарівні з чоловіками оновити військово-облікові дані та пройти медкомісію. Жінок-медиків, які не оновили свої дані в ТЦК до 18 липня, у серпні можуть оштрафувати на суму від 17 до 25 тисяч гривень.

Крім того, підсанкційні українки не зможуть працевлаштуватися або працювати в медицині, якщо не стали на облік у ТЦК. Водночас їхні роботодавці можуть повідомити військкоматам інформацію про працівниць, які здобули медичну освіту і не перебувають на обліку.

Також зауважимо, що на військовий облік обов'язково стають жінки медичних спеціальностей. До них належать:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Додамо, що при цьому не важливо, працює жінка за професією чи ні, оскільки наявність медичної освіти зобов'язує стати на облік.