Мобилизация в Украине 2024 года — кого из женщин накажут за необновление данных

Новые правила мобилизации — какие штрафы грозят женщинам за нарушение правил учета
В Украине с августа происходит общая мобилизация согласно новому законопроекту, который вступил в силу 18 мая. По закону военнообязанные граждане, в том числе женщины, должны были обновить свои данные в ТЦК СП.
Как будут наказывать женщин, нарушивших правила учета — читайте на Новини.LIVE.
Как будут наказывать женщин за нарушение правила военного учета
Мобилизация женщин с 1 августа остается добровольной даже для медиков. Обычно оформление на учет происходит еще во время учебы в университете. Остальные женщины могут состоять на учете по собственному желанию.
В то же время мобилизовать медиков не могут — по закону служба остается добровольной для всех женщин, и им даже могут отказать в подписании контракта.
Однако украинки с медицинскими специальностями должны были наравне с мужчинами обновить военно-учетные данные и пройти медкомиссию. Женщин-медиков, не обновивших свои данные в ТЦК до 18 июля, в августе могут оштрафовать на сумму от 17 до 25 тысяч гривен.
Кроме того, подсанкционные украинки не смогут трудоустроиться или работать в медицине, если не встали на учет в ТЦК. В то же время их работодатели могут сообщить военкоматам информацию о работницах, получивших медицинское образование и не состоящих на учете.
Также заметим, что на военном учете обязательно становятся женщины медицинских специальностей. К ним относятся:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестричество;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиологии и эпидемиологии.
При этом не важно, работает женщина по профессии или нет, поскольку наличие медицинского образования обязывает встать на учет.
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