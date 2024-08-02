Мобилизация в Украине 2024 года — кого из женщин накажут за необновление данных

Женщины-военные на строении перед КГГА. Иллюстративное фото: Борис Корпусенко/Вечерний Киев

В Украине с августа происходит общая мобилизация согласно новому законопроекту, который вступил в силу 18 мая. По закону военнообязанные граждане, в том числе женщины, должны были обновить свои данные в ТЦК СП.

Как будут наказывать женщин, нарушивших правила учета — читайте на Новини.LIVE.

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Мобилизация женщин с 1 августа остается добровольной даже для медиков. Обычно оформление на учет происходит еще во время учебы в университете. Остальные женщины могут состоять на учете по собственному желанию.

В то же время мобилизовать медиков не могут — по закону служба остается добровольной для всех женщин, и им даже могут отказать в подписании контракта.

Однако украинки с медицинскими специальностями должны были наравне с мужчинами обновить военно-учетные данные и пройти медкомиссию. Женщин-медиков, не обновивших свои данные в ТЦК до 18 июля, в августе могут оштрафовать на сумму от 17 до 25 тысяч гривен.

Кроме того, подсанкционные украинки не смогут трудоустроиться или работать в медицине, если не встали на учет в ТЦК. В то же время их работодатели могут сообщить военкоматам информацию о работницах, получивших медицинское образование и не состоящих на учете.

Также заметим, что на военном учете обязательно становятся женщины медицинских специальностей. К ним относятся:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестричество;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиологии.

При этом не важно, работает женщина по профессии или нет, поскольку наличие медицинского образования обязывает встать на учет.