Штрафи від ТЦК та СП — коли можуть бути оскаржені в суді

Коли можна оскаржити штраф від ТЦК — коментар юриста
В Україні зараз скасовуються 88% штрафів від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Найпоширеніші причини, за яких суд приймає таке рішення — відсутність доказів та порушення процедури, а також штраф за нормою, яка не існує на момент порушення.
Коли та в яких випадках суд приймає рішення оскаржити штраф ТЦК пояснив адвокат Роман Сімутін, пише ТСН.
Дані Опендатабот
За даними сервісу моніторингу судового реєстру Опендатабот, щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У 30 випадках суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи.
"Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії — відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення за новими правилами", — зазначили в Опендатабот.
Коментар юриста
За словами адвоката Романа Сімутіна, відсутність доказів — це така ситуація, коли повістка надсилалась рекомендованим листом, але немає підтвердження отримання.
"Ситуація, коли стверджується, що повістка вручалась, але насправді не вручалась. Тобто немає доказів", — роз’яснює Сімутін.
Ще одна підстава оскаржувати штраф — норма, якої не існує на момент порушення.
"Наприклад, повістка була виписана громадянину у квітні та він не з’явився тоді до ТЦК. А якщо з’явився, наприклад у червні, коли почало діяти нове законодавство, то до нього застосовується норма, яка почала діяти в травні", — каже юрист.
На думку адвоката, надалі оскаржувати штрафи не буде легким завданням. Все залежатиме від того, на що будуть посилатися представники ТЦК та що будуть вказувати у якості порушення.
Також Сімутін зауважує, що у разі відправки повістки рекомендованим листом посадовці мають надати як доказ відправки "корінець" повістки, але бувають випадки, що цей документ не надають. За інформацією адвоката, перші повістки поштою вже відправлені.
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