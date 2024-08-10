Штрафи від ТЦК та СП — коли можуть бути оскаржені в суді

Військовозобов'язаний в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні зараз скасовуються 88% штрафів від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Найпоширеніші причини, за яких суд приймає таке рішення — відсутність доказів та порушення процедури, а також штраф за нормою, яка не існує на момент порушення.

Коли та в яких випадках суд приймає рішення оскаржити штраф ТЦК пояснив адвокат Роман Сімутін, пише ТСН.

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Дані Опендатабот

За даними сервісу моніторингу судового реєстру Опендатабот, щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У 30 випадках суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи.

"Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії — відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення за новими правилами", — зазначили в Опендатабот.

Коментар юриста

За словами адвоката Романа Сімутіна, відсутність доказів — це така ситуація, коли повістка надсилалась рекомендованим листом, але немає підтвердження отримання.

"Ситуація, коли стверджується, що повістка вручалась, але насправді не вручалась. Тобто немає доказів", — роз’яснює Сімутін.

Ще одна підстава оскаржувати штраф — норма, якої не існує на момент порушення.

"Наприклад, повістка була виписана громадянину у квітні та він не з’явився тоді до ТЦК. А якщо з’явився, наприклад у червні, коли почало діяти нове законодавство, то до нього застосовується норма, яка почала діяти в травні", — каже юрист.

На думку адвоката, надалі оскаржувати штрафи не буде легким завданням. Все залежатиме від того, на що будуть посилатися представники ТЦК та що будуть вказувати у якості порушення.

Також Сімутін зауважує, що у разі відправки повістки рекомендованим листом посадовці мають надати як доказ відправки "корінець" повістки, але бувають випадки, що цей документ не надають. За інформацією адвоката, перші повістки поштою вже відправлені.