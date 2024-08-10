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Когда можно обжаловать штраф от ТЦК — комментарий юриста

10 августа 2024 18:57
Галина Шподарева - редактор
Штрафы от ТЦК и СП — когда могут быть обжалованы в суде
Военнообязанный в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Галина Шподарева - редактор

В Украине сейчас отменяется 88% штрафов от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Самые распространенные причины, по которым суд принимает такое решение, — отсутствие доказательств и нарушение процедуры, а также штраф по норме, которая не существует на момент нарушения.

Когда и в каких случаях суд принимает решение обжаловать штраф ТЦК, объяснил адвокат Роман Симутин, пишет ТСН.

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Данные Опендатабот

По данным сервиса мониторинга судебного реестра Опендатабот, по меньшей мере 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента внедрения новых норм о нарушении правил воинского учета. В 30 случаях суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы. 

"Больше всего отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе. Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия — соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам", — отметили в Опендатабот. 

Комментарий юриста

По словам адвоката Романа Симутина, отсутствие доказательств — это такая ситуация, когда повестка направлялась заказным письмом, но нет подтверждения получения.

"Ситуация, когда утверждается, что повестка вручалась, но на самом деле не вручалась. То есть нет доказательств", — разъясняет Симутин.

Еще одно основание оспаривать штраф — норма, которой не существует на момент нарушения.

"Например, повестка была выписана гражданину в апреле и он не явился тогда в ТЦК. А если появился, например в июне, когда начало действовать новое законодательство, то к нему применяется норма, которая начала действовать в мае", — говорит юрист.

По мнению адвоката, в дальнейшем оспаривать штрафы не будет легкой задачей. Все будет зависеть от того, на что будут ссылаться представители ТЦК и что будут указывать в качестве нарушения.

Также Симутин отмечает, что в случае отправки повестки заказным письмом чиновники должны предоставить в качестве доказательства отправки "корешок" повестки, но бывают случаи, что этот документ не предоставляют. По информации адвоката, первые повестки по почте уже отправлены.

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