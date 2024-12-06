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Як правильно оформити увільнення після отримання повістки

6 грудня 2024 07:21
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні - процес оформлення звільнення з роботи
Українські мобілізовані під час воєнного стану. Фото: 150-й навчальний центр командування ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Працівник, який отримав мобілізаційну повістку, має повідомити про це роботодавцю. Той же повинен видати відповідний наказ, де має йтись про збереження робочого місця і посади за мобілізованим громадянином до завершення його перебування у лавах ЗСУ.

Про це йдеться на сторінці адвокатського об’єднання "Бачинський і партнери".

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Якщо повістку отримав військовозобов’язаний громадянин, який має роботу, він обов’язково повинен повідомити про майбутню мобілізацію свого роботодавця.

Той своєю чергою мусить видати наказ про увільнення цього працівника на час призову.

Жодні записи в трудову книжку громадянина при цьому не заносяться.

Що має бути вписане в наказ про увільнення

У наказі про увільнення повинні бути вказані основні дані, потрібні для надання мобілізованому гарантій.

Крім ПІБ працівника та його посади, наказ має містити:

  • дату, з якої працівник є увільненим (збігається із датою призову);
  • підставу увільнення від роботи (підставою увільнення від роботи під час призову є повістка);
  • твердження, що за працівником зберігається  місце роботи та посада, яку він обіймав на момент призову.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може роботодавець звільнити працівника, якого мобілізували.

Також ми повідомляли про те, як штрафуватимуть підприємства за порушення правил мобілізації.

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