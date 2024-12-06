Мобилизация в Украине - процесс оформления увольнения с работы

Украинские мобилизованные во время военного положения. Фото: 150-й учебный центр командования ТРВ ВСУ

Работник, получивший мобилизационную повестку, должен сообщить об этом работодателю. Тот же должен издать соответствующий приказ, где речь должна идти о сохранении рабочего места и должности за мобилизованным гражданином до завершения его пребывания в рядах ВСУ.

Об этом говорится на странице адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Действия работника и работодателя после повестки

Если повестку получил военнообязанный гражданин, у которого есть работа, он обязательно должен сообщить о предстоящей мобилизации своего работодателя.

Тот, в свою очередь, должен выдать приказ об увольнении этого работника на время призыва.

Никакие записи в трудовую книжку гражданина при этом не заносятся.

Что должно быть вписано в приказ об увольнении

В приказе об увольнении должны быть указаны основные данные, необходимые для предоставления мобилизованным гарантиям.

Кроме ФИО работника и его должности, приказ должен содержать:

дату, с которой работник уволен (совпадает с датой призыва);

основание освобождения от работы (основанием увольнения от работы во время призыва является повестка);

утверждение, что за работником сохраняется место работы и должность, занимаемая им на момент призыва.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли работодатель уволить мобилизованного работника.

Также мы сообщали о том, как будут штрафовать предприятия за нарушение правил мобилизации.