Мобилизация в Украине - процесс оформления увольнения с работы

Как правильно оформить увольнение после получения повестки
Работник, получивший мобилизационную повестку, должен сообщить об этом работодателю. Тот же должен издать соответствующий приказ, где речь должна идти о сохранении рабочего места и должности за мобилизованным гражданином до завершения его пребывания в рядах ВСУ.
Об этом говорится на странице адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Действия работника и работодателя после повестки
Если повестку получил военнообязанный гражданин, у которого есть работа, он обязательно должен сообщить о предстоящей мобилизации своего работодателя.
Тот, в свою очередь, должен выдать приказ об увольнении этого работника на время призыва.
Никакие записи в трудовую книжку гражданина при этом не заносятся.
Что должно быть вписано в приказ об увольнении
В приказе об увольнении должны быть указаны основные данные, необходимые для предоставления мобилизованным гарантиям.
Кроме ФИО работника и его должности, приказ должен содержать:
- дату, с которой работник уволен (совпадает с датой призыва);
- основание освобождения от работы (основанием увольнения от работы во время призыва является повестка);
- утверждение, что за работником сохраняется место работы и должность, занимаемая им на момент призыва.
Напомним, мы ранее писали о том, может ли работодатель уволить мобилизованного работника.
Также мы сообщали о том, как будут штрафовать предприятия за нарушение правил мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!