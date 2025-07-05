Виплати пораненим військовим за поранення - як отримати, інструкція

Поранений військовослужбовець у лікарні. Фото: "5 канал"

Для того, аби оформити виплату після поранення і отримати кошти, потрібно надати військовій частині чи ТЦК пакет відповідних документів. До документів додаються і банківські реквізити для нарахування коштів.

Про це розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.

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Які документи потрібні для виплати

Для того, аби отримати виплату після поранення, військовослужбовець має правильно оформити цей процес.

Цей процес складається з кількох кроків.

По-перше, треба підготувати відповідні документи.

Це:

паспорт військовослужбовця;

індивідуальний податковий номер;

довідка про поранення;

реквізити банку.

Звернення і подальші кроки військового

Оформивши документи, поранений військовослужбовець має звернутися до військової частини або ТЦК із заявою на виплату.

Якщо ж військовий не отримає відповіді або отримає негативну відповідь, тоді, підкреслили експерти Гончаренко центру, можна подати письмову скаргу до Міноборони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому виплати за поранення можуть не нарахувати.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна продовжити виплати за поранення.