Выплаты раненым военным за ранения - как получить, инструкция

Как оформить выплаты за ранения — инструкция
Для того, чтобы оформить выплату после ранения и получить средства, нужно предоставить воинской части или ТЦК пакет соответствующих документов. К документам прилагаются и банковские реквизиты для начисления средств.
Об этом рассказали эксперты Юридического Гончаренко центра.
Какие документы нужны для выплаты
Для того, чтобы получить выплату после ранения, военнослужащий должен правильно оформить этот процесс.
Этот процесс состоит из нескольких шагов.
Во-первых, надо подготовить соответствующие документы.
Это:
- паспорт военнослужащего;
- индивидуальный налоговый номер;
- справка о ранении;
- реквизиты банка.
Обращение и дальнейшие шаги военного
Оформив документы, раненый военнослужащий должен обратиться в воинскую часть или ТЦК с заявлением на выплату.
Если же военный не получит ответа или получит отрицательный ответ, тогда, подчеркнули эксперты Гончаренко центра, можно подать письменную жалобу в Минобороны.
Напомним, мы ранее писали о том, почему выплаты за ранения могут не начислить.
Добавим, мы сообщали о том, как можно продлить выплаты за ранения.
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