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Как оформить выплаты за ранения — инструкция

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 05:41
Выплаты раненым военным за ранения - как получить, инструкция
Раненый военнослужащий в больнице. Фото: "5 канал"

Для того, чтобы оформить выплату после ранения и получить средства, нужно предоставить воинской части или ТЦК пакет соответствующих документов. К документам прилагаются и банковские реквизиты для начисления средств.

Об этом рассказали эксперты Юридического Гончаренко центра.

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Какие документы нужны для выплаты

Для того, чтобы получить выплату после ранения, военнослужащий должен правильно оформить этот процесс.

Этот процесс состоит из нескольких шагов.

Во-первых, надо подготовить соответствующие документы.

Это:

  • паспорт военнослужащего;
  • индивидуальный налоговый номер;
  • справка о ранении;
  • реквизиты банка.

Обращение и дальнейшие шаги военного

Оформив документы, раненый военнослужащий должен обратиться в воинскую часть или ТЦК с заявлением на выплату.

Если же военный не получит ответа или получит отрицательный ответ, тогда, подчеркнули эксперты Гончаренко центра, можно подать письменную жалобу в Минобороны.

Напомним, мы ранее писали о том, почему выплаты за ранения могут не начислить.

Добавим, мы сообщали о том, как можно продлить выплаты за ранения.

выплаты ВСУ ТЦК и СП ранение военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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