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Головна Військова економіка Виплати за поранення не нарахували — чому так буває

Виплати за поранення не нарахували — чому так буває

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 05:44
Чому не нараховують виплати пораненим військовим - причина
Військовослужбовець після поранення. Фото: Чернівецька облрада

Якщо поранений військовослужбовець не отримує відповідних виплат, проблема може бути на рівні військової частини. Військовий має подати командуванню частини заяву із вимогою вирішити цю ситуацію.

Про це розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.

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Військовослужбовці, які зазнали поранень під час виконання бойових чи спеціальних завдань, мають право на відповідні державні виплати.

Розмір цієї виплати становить 100 тисяч гривень.

Але іноді виплати можуть бути затримані. Юристи Гончаренко центру пояснили, чому таке відбувається із військовими виплатами.

Причини затримки виплат

Однією із найпоширеніших проблем є відсутність довідки про обставини травми, що ускладнює зв'язок із виконанням бойових завдань.

"У такому разі потрібно звернутися до частини з проханням провести службове розслідування і видати необхідну довідку", — зазначили юристи Гончаренко центру.

Крім того, військова частина могла забути переждати документи до Міноборони чи в медичний заклад.

"У такому випадку пишіть рапорт із проханням нарахувати виплату за час лікування, до якого додаються медичні документи, висновок ВЛК і довідка про обставини травми", — наголосили юристи.

Якщо ж усі бюолкратичні етапи пройдені, а виплат все ще немає, тоді, зазначили експерти Юридичного Гончаренко центру, треба подавати скаргу у вищі органи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому в Збройних силах України доплатять по 30 тисяч гривень у липні.

Додамо, ми повідомляли про те, що взагалі змінюється у виплатах для українських військовослужбовців з 1 липня 2025 року.

виплати ЗСУ скарги поранення військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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