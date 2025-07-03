Почему не начисляют выплаты раненым военным - причина

Военнослужащий после ранения. Фото: Черновицкий облсовет

Если раненый военнослужащий не получает соответствующих выплат, проблема может быть на уровне воинской части. Военный должен подать командованию части заявление с требованием решить эту ситуацию.

Об этом рассказали эксперты Юридического Гончаренко центра.

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Выплаты раненым

Военнослужащие, получившие ранения при выполнении боевых или специальных задач, имеют право на соответствующие государственные выплаты.

Размер этой выплаты составляет 100 тысяч гривен.

Но иногда выплаты могут быть задержаны. Юристы Гончаренко центра объяснили, почему такое происходит с военными выплатами.

Причины задержки выплат

Одной из самых распространенных проблем является отсутствие справки об обстоятельствах травмы, что затрудняет связь с выполнением боевых задач.

"В таком случае нужно обратиться в часть с просьбой провести служебное расследование и выдать необходимую справку", — отметили юристы Гончаренко центра.

Кроме того, воинская часть могла забыть переждать документы в Минобороны или в медицинское учреждение.

"В таком случае пишите рапорт с просьбой начислить выплату за время лечения, к которому прилагаются медицинские документы, заключение ВВК и справка об обстоятельствах травмы", — отметили юристы.

Если же все бюрократические этапы пройдены, а выплат все еще нет, тогда, отметили эксперты Юридического Гончаренко центра, надо подавать жалобу в вышестоящие органы.

Напомним, мы ранее писали о том, кому в Вооруженных силах Украины доплатят по 30 тысяч гривен в июле.

Добавим, мы сообщали о том, что вообще меняется в выплатах для украинских военнослужащих с 1 июля 2025 года.