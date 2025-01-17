Яке покарання загрожує за ігнорування повісток громадянам із бронюванням або відстрочкою

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: varta1.com.ua

З'являтися до ТЦК та СП у разі отримання повістки мають усі військовозобов'язані громадяни. Наявність бронювання або відстрочки не є підставою невиконання цієї вимоги.

За інформацією видання LIGA.net, про це у вівторок, 14 січня, заявила на пресконференції заступниця начальника ТЦК у місті Києві — майор Лариса Козак.

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Військовослужбовиця наголосила, що повістки, які надходять на адреси громадян, портал Укрпошта генерує через електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів ("Оберіг").

"Повістки ці надходять абсолютно без визначення наявності відстрочки або наявності бронювання", — пояснила представниця ТЦК та СП.

За її словами наявність відстрочки або бронювання не звільняє військовозобов'язаного від обов'язку прибути до відповідного ТЦК за повістку. Згідно зі статтею 22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни мають з'являтися до військкомату в час, місце та строк, які зазначені в повістці. За ігнорування повістки людину можуть притягнути до адміністративної відповідальності, тобто штрафу в розмірі від 17 тисяч гривень до 25,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, процедуру накладення штрафів від ТЦК та СП планують спростити. Відповідний законопроєкт ухвалили у Верховній Раді.

Також ми повідомляли, що до 5 лютого військовозобов'язані мають пройти ВЛК повторно. За ігнорування цієї вимоги громадян штрафуватимуть.