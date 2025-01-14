ВЛК до 5 лютого — коли прийдуть штрафи за ігнорування ТЦК

Медичне обстеження. Фото: УНІАН

Військовозобов’язані зі статусом "обмежено придатний" зобов’язані до 5 лютого пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). У разі ігнорування цього обов’язку їм загрожують штрафи, які можуть почати надходити у короткий термін.

Про це повідомила речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея.

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Коли почнуть штрафувати тих, хто не пройде ВЛК до 5 лютого

Посадовиця пояснила, що після 5 лютого порушників почнуть штрафувати одразу наступного дня. Сума штрафу за порушення військового обліку становить від 17 до 25,5 тисяч гривень. Однак, за наявності поважних причин, рішення щодо накладення штрафу прийматиметься індивідуально начальником ТЦК.

ВЛК для військових і військовозобов’язаних

Проходження ВЛК стосується не лише військовозобов’язаних, а й військовослужбовців. Ті, у кого стан здоров’я покращився, можуть продовжити службу.

У разі отримання поранень або інших причин, їх можуть перевести в тилові підрозділи чи звільнити з лав ЗСУ. Непридатні до служби особи, згідно з законом, не можуть бути ані в бойових, ані в тилових підрозділах.

Нагадаємо, раніше в ТЦК пояснили, які штрафи будуть для тих, хто не пройде ВЛК вчасно.

Також стало відомо, які категорії громадян будуть оштрафовані від ТЦК.