ВВК до 5 февраля — когда придут штрафы за игнорирование ТЦК

Когда оштрафуют тех, кто не пройдет ВВК до 5 февраля
Военнообязанные со статусом "ограниченно годный" обязаны до 5 февраля пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). В случае игнорирования этой обязанности им грозят штрафы, которые могут начать поступать в короткий срок.
Об этом сообщила пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея.
Когда начнут штрафовать тех, кто не пройдет ВВК до 5 февраля
Человек объяснила, что после 5 февраля нарушителей начнут штрафовать сразу на следующий день. Сумма штрафа за нарушение воинского учета составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен. Однако, при наличии уважительных причин, решение о наложении штрафа будет приниматься индивидуально начальником ТЦК.
ВВК для военных и военнообязанных
Прохождение ВВК касается не только военнообязанных, но и военнослужащих. Те, у кого состояние здоровья улучшилось, могут продолжить службу.
В случае получения ранений или других причин, их могут перевести в тыловые подразделения или уволить из рядов ВСУ. Непригодные к службе лица, согласно закону, не могут быть ни в боевых, ни в тыловых подразделениях.
Напомним, ранее в ТЦК объяснили, какие штрафы будут для тех, кто не пройдет ВВК вовремя.
Также стало известно, какие категории граждан будут оштрафованы от ТЦК.
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