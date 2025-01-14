ВВК до 5 февраля — когда придут штрафы за игнорирование ТЦК

Медицинское обследование. Фото: УНИАН

Военнообязанные со статусом "ограниченно годный" обязаны до 5 февраля пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). В случае игнорирования этой обязанности им грозят штрафы, которые могут начать поступать в короткий срок.

Об этом сообщила пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея.

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Когда начнут штрафовать тех, кто не пройдет ВВК до 5 февраля

Человек объяснила, что после 5 февраля нарушителей начнут штрафовать сразу на следующий день. Сумма штрафа за нарушение воинского учета составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен. Однако, при наличии уважительных причин, решение о наложении штрафа будет приниматься индивидуально начальником ТЦК.

ВВК для военных и военнообязанных

Прохождение ВВК касается не только военнообязанных, но и военнослужащих. Те, у кого состояние здоровья улучшилось, могут продолжить службу.

В случае получения ранений или других причин, их могут перевести в тыловые подразделения или уволить из рядов ВСУ. Непригодные к службе лица, согласно закону, не могут быть ни в боевых, ни в тыловых подразделениях.

Напомним, ранее в ТЦК объяснили, какие штрафы будут для тех, кто не пройдет ВВК вовремя.

Также стало известно, какие категории граждан будут оштрафованы от ТЦК.