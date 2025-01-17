Какое наказание грозит за игнорирование повесток гражданам с бронированием или отсрочкой

Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

Являться в ТЦК и СП в случае получения повестки должны все военнообязанные граждане. Наличие бронирования или отсрочки не является основанием для невыполнения этого требования.

По информации издания LIGA.net, об этом во вторник, 14 января, заявила на пресс-конференции заместитель начальника ТЦК в городе Киеве — майор Лариса Козак.

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Военнослужащая подчеркнула, что повестки, которые поступают на адреса граждан, портал Укрпочта генерирует через электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг").

"Повестки эти поступают абсолютно без определения наличия отсрочки или наличия бронирования", — объяснила представительница ТЦК и СП.

По ее словам, наличие отсрочки или бронирования не освобождает военнообязанного от обязанности прибыть в соответствующий ТЦК за повесткой. Согласно статье 22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане должны являться в военкомат во время, место и срок, которые указаны в повестке. За игнорирование повестки человека могут привлечь к административной ответственности, то есть штрафу в размере от 17 тысяч гривен до 25,5 тысячи гривен.

Напомним, процедуру наложения штрафов от ТЦК и СП планируют упростить. Соответствующий законопроект приняли в Верховной Раде.

Также мы сообщали, что до 5 февраля военнообязанные должны пройти ВВК повторно. За игнорирование этого требования граждан будут штрафовать.