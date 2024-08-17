Одноразова виплата військовослужбовцям з інвалідністю — який розмір допомоги та від чого залежить

Військовослужбовець з інвалідністю. Фото: УНІАН

Українські захисники, звільнені зі служби, мають право на одноразову грошову допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності. Ці виплати покликані підтримати їх у складних життєвих обставинах.

Детальніше про це розповіли в Міністерстві оборони України.

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Хто може отримати допомогу

На одноразову виплату можуть розраховувати військовослужбовці або особи, звільнені з військової служби, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням військових обов’язків. Для осіб, звільнених з військової служби, виплата доступна за умови, що часткова втрата працездатності була встановлена протягом трьох місяців після звільнення.

Який розмір виплат

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму, який у 2024 році становить 3 028 гривень. Допомога може варіюватися:

При частковій втраті працездатності без встановлення інвалідності сума становитиме від 7,6 тисячі гривень (при 5% втрати працездатності, пов’язаній з проходженням служби) до 63,6 тисячі гривень (при 30% втрати працездатності).

(при 5% втрати працездатності, пов’язаній з проходженням служби) (при 30% втрати працездатності). При встановленні інвалідності допомога буде від 212 тисяч гривень (для 3 групи інвалідності, пов'язаної з проходженням служби) до 1 211 200 гривень (для 1 групи інвалідності, пов'язаної з виконанням обов’язків військової служби).

Що ще треба знати

Нагадаємо, сім'ї кожного військовослужбовця Збройних сил України, який загинув під час повномасштабної війни, мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28 лютого 2022 року, розмір цієї компенсації становить 15 мільйонів гривень. У 2024 році було розширено категорії осіб, які мають право на цю допомогу.

Ми також писали, що в Україні з 1 вересня розмір зарплат військовослужбовців залишиться незмінним. Окрім основної винагороди, українські військові мають право отримувати додаткові виплати.