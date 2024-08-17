Единоразовая выплата военнослужащим с инвалидностью — какой размер пособия и от чего зависит

Военнослужащий с инвалидностью. Фото: УНИАН

Украинские защитники, уволенные со службы, имеют право на единовременную денежную помощь в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности. Эти выплаты призваны поддержать их в сложных жизненных обстоятельствах.

Подробнее об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

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Кто может получить помощь

На одноразовую выплату могут рассчитывать военнослужащие или лица, уволенные с военной службы, получившие ранения, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением воинских обязанностей. Для лиц, уволенных с военной службы, выплата доступна при условии, что частичная потеря трудоспособности была установлена в течение трех месяцев после увольнения.

Какой размер выплат

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума, который в 2024 году составляет 3 028 гривен. Помощь может варьироваться:

При частичной потере трудоспособности без установления инвалидности сумма будет составлять от 7,6 тысяч гривен (при 5% потери трудоспособности, связанной с прохождением службы) до 63,6 тысяч гривен (при 30% потери трудоспособности).

(при 5% потери трудоспособности, связанной с прохождением службы) (при 30% потери трудоспособности). При установлении инвалидности помощь будет от 212 000 гривен (для 3-й группы инвалидности, связанной с прохождением службы) до 1 211 200 гривен (для 1-й группы инвалидности, связанной с исполнением обязанностей военной службы).

Что еще нужно знать

Напомним, семьи каждого военнослужащего Вооруженных сил Украины, погибшего во время полномасштабной войны, имеют право на получение единовременной денежной помощи. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №168 от 28 февраля 2022 года, размер этой компенсации составляет 15 миллионов гривен. В 2024 году были расширены категории лиц, имеющих право на помощь.

Мы также писали, что в Украине с 1 сентября размер зарплат военнослужащих остается неизменным. Кроме основного вознаграждения, украинские военные имеют право получать дополнительные выплаты.