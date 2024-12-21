Виплати за зниклих безвісти — як довго розглядають заяву родичів

Гроші за військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Рішення про виплати родичам зниклого безвісти військовослужбовця ЗСУ ухвалює командир відповідної військової частини. На те, щоб або ухвалити, або відмовити у виплаті, він має 15 календарних днів.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Близькі родичі військовослужбовців Збройних сил України, які зникли безвісти, мають право на отримання виплати — як щомісячних, так і одноразової допомоги — за зниклого військового.

Для цього вони мають подати відповідну заяву на ім’я командира військової частини, де служив військовослужбовець, що зник безвісти.

Командир в/ч має 15 днів на розгляд такої заяви, після цього обов’язково має повідомити заявникам про підсумки розгляду — виплата чи відмова у виплаті.

Коли відмовляти у виплатах неможливо

У Міноборони зазначили, що у ситуації, коли командир військової частини відмовляє у виплаті родичам зниклого безвісти військовослужбовцям, він має обов’язково обґрунтувати це своє рішення.

При цьому командир не має права відмовляти родичам зниклого безвісти військовослужбовцям у виплатах, якщо протягом 15 діб з моменту подачі заяви не були з’ясовані обставини щодо зникнення військовослужбовця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як нараховують військовослужбовцям ЗСУ виплати за бойові завдання.

Також ми повідомляли про те, що таке щомісячні додаткові виплати військовим і за що їх дають.