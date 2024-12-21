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Деньги за пропавшего без вести — сроки рассмотрения заявления

21 декабря 2024 06:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты за пропавших без вести – как долго рассматривают заявление родственников
Деньги за военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Решение о выплатах родственникам пропавшего без вести военнослужащего ВСУ принимает командир соответствующей воинской части. Для того, чтобы либо принять, либо отказать в выплате, он имеет 15 календарных дней.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Пропавшие без вести близкие родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины имеют право на получение выплаты — как ежемесячных, так и единовременной помощи — за пропавшего военного.

Для этого они должны подать соответствующее заявление на имя командира воинской части, где служил пропавший без вести военнослужащий.

Командир в/ч имеет 15 дней для рассмотрения такого заявления, после этого обязательно должен сообщить заявителям об итогах рассмотрения — выплата или отказ в выплате.

Когда отказывать в выплатах невозможно

В Минобороны отметили, что в ситуации, когда командир воинской части отказывает в выплате родственникам пропавшего без вести военнослужащим, он должен обязательно обосновать это решение.

При этом командир не имеет права отказывать родственникам пропавшего без вести военнослужащим в выплатах, если в течение 15 суток с момента подачи заявления не были выяснены обстоятельства исчезновения военнослужащего.

Напомним, мы ранее писали о том, как начисляют военнослужащим ВСУ выплаты за боевые задания.

Также мы сообщали о том, что такое ежемесячные дополнительные выплаты военным и за что их дают.

Минобороны выплаты ВСУ пропавшие без вести военнослужащие

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