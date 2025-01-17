Грошова допомога контрактникам — строк контракту та коли виплати

Грошове забезпечення для українського військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці, які підписали перший контракт зі Збройними силами України, мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Головною умовою надання цієї допомоги є термін, на який підписано контракт.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці, які підписали контракт на службу в Збройних силах України, мають право на грошову допомогу від держави.

Ця допомога надається тільки у випадку підписання першого контракту із ЗСУ.

На який термін треба підписати контракт

Крім того, можливість отримання залежить від терміну підписаного контракту.

Так, офіцерам надається грошова допомога після підписання контракту терміном на 1 рік.

Рядові, сержанти і старшини мають право на допомогу за перший контракт, якщо той підписаний щонайменше на 3 роки.

А от тим громадянам, які писали контракт із ЗСУ відразу після закінчення військових навчальних підрозділів, така допомога надається тільки за умови 5-річного контракту.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за яких умов можуть збільшити грошове забезпечення військовим в тилу.

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