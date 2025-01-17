Денежная помощь контрактникам - срок контракта и когда выплаты

Денежное обеспечение для украинского военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие, подписавшие первый контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на получение единовременной денежной помощи. Главным условием предоставления этой помощи является срок, на который подписан контракт.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие, подписавшие контракт на службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на денежную помощь от государства.

Эта помощь предоставляется только в случае подписания первого контракта с ВСУ.

На какой срок надо подписать контракт

Кроме того, возможность получения зависит от срока подписанного контракта.

Так, офицерам предоставляется денежная помощь после подписания контракта сроком на 1 год.

Сержанты, сержанты и старшины имеют право на помощь за первый контракт, если тот подписан минимум на 3 года.

А вот тем гражданем, которые писали контракт с ВСУ сразу после окончания военных учебных подразделений, такая помощь предоставляется только при условии 5-летнего контракта.

Напомним, мы ранее писали о том, при каких условиях могут увеличить денежное обеспечение военным в тылу.

Также мы сообщали о том, какие выплаты предоставляются воинам, чьи подразделения вывели на восстановление.