Денежная помощь контрактникам - срок контракта и когда выплаты

Деньги за первый контракт — каким должен быть срок контракта
Военнослужащие, подписавшие первый контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на получение единовременной денежной помощи. Главным условием предоставления этой помощи является срок, на который подписан контракт.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплата за первый контракт
Военнослужащие, подписавшие контракт на службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на денежную помощь от государства.
Эта помощь предоставляется только в случае подписания первого контракта с ВСУ.
На какой срок надо подписать контракт
Кроме того, возможность получения зависит от срока подписанного контракта.
Так, офицерам предоставляется денежная помощь после подписания контракта сроком на 1 год.
Сержанты, сержанты и старшины имеют право на помощь за первый контракт, если тот подписан минимум на 3 года.
А вот тем гражданем, которые писали контракт с ВСУ сразу после окончания военных учебных подразделений, такая помощь предоставляется только при условии 5-летнего контракта.
Напомним, мы ранее писали о том, при каких условиях могут увеличить денежное обеспечение военным в тылу.
Также мы сообщали о том, какие выплаты предоставляются воинам, чьи подразделения вывели на восстановление.
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