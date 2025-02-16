У разі дострокового припинення навчання або звільнення протягом перших п'яти років гроші курсанти мають повернути в бюджет

Курсанти на навчанні. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України вирішило вдосконалити механізм повернення коштів, витрачених державою на навчання курсантів та офіцерів, у випадках дострокового припинення навчання або звільнення протягом перших п'яти років. Ці зміни стосуються не тільки ВВНЗ, а й установ фахової передвищої військової освіти.

Про зміни повідомляється на офіційному сайті Міноборони.

Читайте також:

Як і куди будуть повернуті кошти

У Міністерстві оборони зазначають, що оновлений порядок враховує особливості проходження військової служби під час воєнного стану та мобілізації. Крім того, до підстав для відшкодування коштів додані нові пункти, зокрема припинення громадянства України та відмова від подальшої служби на сержантських, старшинських чи офіцерських посадах.

Повернуті кошти будуть зараховані до загального фонду державного бюджету, що відповідає вимогам бюджетного законодавства та забезпечує прозорість використання державних коштів.

За словами директора департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимира Мірненка, ці зміни сприятимуть підвищенню відповідальності та дисципліни курсантів під час навчання, а також забезпечать більшу прозорість системи підготовки військових кадрів.

Аналогічні зміни найближчим часом будуть внесені до нормативно-правових актів, які регулюють підготовку фахівців для Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців отримуватиме 100-тисячні виплати у 2025 році.

Також, ми повідомляли про те, як часто виплачують грошову допомогу для військових.