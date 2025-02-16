В случае досрочного прекращения обучения или увольнения в течение первых пяти лет деньги курсанты должны вернуть в бюджет

Курсанты на учебе. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины решило усовершенствовать механизм возврата средств, потраченных государством на обучение курсантов и офицеров, в случаях досрочного прекращения обучения или увольнения в течение первых пяти лет. Эти изменения касаются не только ВУЗов, но и учреждений профессионального предвысшего военного образования.

Об изменениях сообщается на официальном сайте Минобороны.

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Как и куда будут возвращены средства

В Министерстве обороны отмечают, что обновленный порядок учитывает особенности прохождения военной службы во время военного положения и мобилизации. Кроме того, к основаниям для возмещения средств добавлены новые пункты, в частности прекращение гражданства Украины и отказ от дальнейшей службы на сержантских, старшинских или офицерских должностях.

Возвращенные средства будут зачислены в общий фонд государственного бюджета, что соответствует требованиям бюджетного законодательства и обеспечивает прозрачность использования государственных средств.

По словам директора департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимира Мирненко, эти изменения будут способствовать повышению ответственности и дисциплины курсантов во время обучения, а также обеспечат большую прозрачность системы подготовки военных кадров.

Аналогичные изменения в ближайшее время будут внесены в нормативно-правовые акты, регулирующие подготовку специалистов для Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

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