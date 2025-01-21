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Гроші на оздоровлення — чи отримає їх військовий без відпустки

21 січня 2025 05:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати для військових на оздоровлення - коли і як видають гроші на оздоровлення
Гроші для українських воїнів, які воюють проти Росії. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець Збройних сил України має право на низку регулярних виплат, до яких входять і кошти на оздоровлення, що виплачуються під час відбуття воїна у щорічну відпустку. Втім, існує варіант, коли гроші на оздоровлення можуть нарахувати військовослужбовцю без перебування у відпустці.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Гроші на оздоровлення

Українським військовослужбовцям держава гарантує цілу низку виплат. Зокрема, це і виплати на оздоровлення.

Кошти на оздоровлення видаються тоді, коли військовий відбуває у щорічну оплачувану відпустку (чи більшу частину цієї відпустки).

Кошти без відпустки

Разом з тим, ці кошти військовослужбовець може отримати і без відбуття у відпустку.

Для цього потрібно, аби командир частини, де служить військовий, підписав відповідний наказ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за що військовим нараховуються щомісячні додаткові виплати.

Також ми писали про те, які виплати надаються військовослужбовцям після поранення.

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