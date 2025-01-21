Выплаты для военных на оздоровление - когда и как выдают деньги на оздоровление

Деньги на оздоровление — получит ли их военный без отпуска
Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на ряд регулярных выплат, в которые входят и средства на оздоровление, выплачиваемые во время отбытия воина в ежегодный отпуск. Впрочем, существует вариант, когда деньги на оздоровление могут начислить военнослужащему без пребывания в отпуске.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Деньги на оздоровление
Украинским военнослужащим государство гарантирует целый ряд выплат. В частности, это и выплаты на оздоровление.
Средства на оздоровление выдаются тогда, когда военный отбывает в ежегодный оплачиваемый отпуск (или большую часть этого отпуска).
Средства без отпуска
Вместе с тем, эти средства военнослужащий может получить и без отбытия в отпуск.
Для этого нужно, чтобы командир части, где служит военный, подписал соответствующий приказ.
Напомним, мы ранее писали о том, за что военным начисляются ежемесячные дополнительные выплаты.
Также мы писали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим после ранения.
Читайте Новини.LIVE!