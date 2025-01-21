Выплаты для военных на оздоровление - когда и как выдают деньги на оздоровление

Деньги для украинских воинов, которые воюют против России. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на ряд регулярных выплат, в которые входят и средства на оздоровление, выплачиваемые во время отбытия воина в ежегодный отпуск. Впрочем, существует вариант, когда деньги на оздоровление могут начислить военнослужащему без пребывания в отпуске.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Деньги на оздоровление

Украинским военнослужащим государство гарантирует целый ряд выплат. В частности, это и выплаты на оздоровление.

Средства на оздоровление выдаются тогда, когда военный отбывает в ежегодный оплачиваемый отпуск (или большую часть этого отпуска).

Средства без отпуска

Вместе с тем, эти средства военнослужащий может получить и без отбытия в отпуск.

Для этого нужно, чтобы командир части, где служит военный, подписал соответствующий приказ.

Напомним, мы ранее писали о том, за что военным начисляются ежемесячные дополнительные выплаты.

Также мы писали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим после ранения.