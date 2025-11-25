Кого запрошують до Сил безпілотних систем — вакансії

Оператор БпЛА. Фото ілюстративне: sofua.army

У війську кожен може обрати спеціальність, яка найкраще пасує його звичкам і покликанням. Зокрема, молодь може долучитися до лав захисників України за контрактом "18–24. Дрони".

Про це в понеділок, 24 листопада, повідомили в Силах безпілотних систем ЗС України.

Кого запрошують до Сил безпілотних систем

Серед гарячих вакансій: оператор ISTAR, аналітик даних, DevOps, оператор БпЛА, оператор РЕБ або РЕР, оператор НРК, водій (легковиків, вантажівок, екскаваторів), інженер БпЛА, аналітик-дешифрувальник, медик, бойовий медик, фельдшер, UI/UX-дизайнер, SMM-спеціаліст, програміст і діловод.

Контрактники віком від 18 до 24 років можуть стати операторами дронів (наземних, повітряних, надводних), майстрами-механіками БпЛА та розвідниками-операторами БпЛА.

Що пропонують кандидатам

Претендентам гарантують базову підготовку та фахове навчання в центрі Сил безпілотних систем.

"Набудеш реального досвіду з найкращими командирами, постійно зростатимеш і вдосконалюватимешся", — йдеться в повідомленні.

