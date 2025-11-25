Відео
Відео

Гарячі вакансії — хто потрібен у Силах безпілотних систем

Гарячі вакансії — хто потрібен у Силах безпілотних систем

Дата публікації: 25 листопада 2025 07:30
Оновлено: 07:30
Кого запрошують до Сил безпілотних систем — вакансії
Оператор БпЛА. Фото ілюстративне: sofua.army

У війську кожен може обрати спеціальність, яка найкраще пасує його звичкам і покликанням. Зокрема, молодь може долучитися до лав захисників України за контрактом "18–24. Дрони".

Про це в понеділок, 24 листопада, повідомили в Силах безпілотних систем ЗС України.

Читайте також:

Кого запрошують до Сил безпілотних систем

Серед гарячих вакансій: оператор ISTAR, аналітик даних, DevOps, оператор БпЛА, оператор РЕБ або РЕР, оператор НРК, водій (легковиків, вантажівок, екскаваторів), інженер БпЛА, аналітик-дешифрувальник, медик, бойовий медик, фельдшер, UI/UX-дизайнер, SMM-спеціаліст, програміст і діловод.

Контрактники віком від 18 до 24 років можуть стати операторами дронів (наземних, повітряних, надводних), майстрами-механіками БпЛА та розвідниками-операторами БпЛА.

Що пропонують кандидатам

Претендентам гарантують базову підготовку та фахове навчання в центрі Сил безпілотних систем.

"Набудеш реального досвіду з найкращими командирами, постійно зростатимеш і вдосконалюватимешся", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в "Азові" потрібні діловоди. Обійняти таку посаду можуть люди, які знаються на обліку.

Також ми повідомляли, що у війську потрібні люди, які вміють виготовляти вибухові пристрої. Йдеться про хіміків.

армія мобілізація військовослужбовці Сили безпілотних систем ЗСУ БпЛА
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
