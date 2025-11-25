Кого приглашают в Силы беспилотных систем — вакансии

Оператор БпЛА. Фото иллюстративное: sofua.army

В армии каждый может выбрать специальность, которая лучше всего подходит его привычкам и призванию. В частности, молодежь может присоединиться к рядам защитников Украины по контракту "18–24. Дроны".

Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Силах беспилотных систем ВС Украины.

Реклама

Читайте также:

Кого приглашают в Силы беспилотных систем

Среди горячих вакансий: оператор ISTAR, аналитик данных, DevOps, оператор БпЛА, оператор РЭБ или РЭР, оператор НРК, водитель (легковушек, грузовиков, экскаваторов), инженер БпЛА, аналитик-дешифровщик, медик, боевой медик, фельдшер, UI/UX-дизайнер, SMM-специалист, программист и делопроизводитель.

Контрактники в возрасте от 18 до 24 лет могут стать операторами дронов (наземных, воздушных, надводных), мастерами-механиками БпЛА и разведчиками-операторами БпЛА.

Что предлагают кандидатам

Претендентам гарантируют базовую подготовку и профессиональное обучение в центре Сил беспилотных систем.

"Приобретешь реальный опыт с лучшими командирами, будешь постоянно расти и совершенствоваться", — говорится в сообщении.

Напомним, в "Азове" требуются делопроизводители. Занять такую должность могут люди, которые разбираются в учете.

Также мы сообщали, что в армии нужны люди, которые умеют изготавливать взрывные устройства. Речь идет о химиках.