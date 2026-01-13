Відео
Головна Військова економіка ФОП і мобілізація — чому не діє податкова пільга

ФОП і мобілізація — чому не діє податкова пільга

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 07:30
Юристи прояснили ситуацію, коли і чому для ФОП не діє ПСП
Підрахунок податків. Ілюстративне фото: pixabay.com

Фізичні особи-підприємці не можуть застосовувати податкову соціальну пільгу до середнього заробітку працівників, призваних на військову службу під час мобілізації. Причина — одночасне отримання зарплати та грошового забезпечення військовослужбовця з державного бюджету.

Про це повідомив портал 7eminar із посиланням на норми Податкового кодексу України.

Що це означає для роботодавців

Податкова соціальна пільга (ПСП) діє лише тоді, коли працівник отримує один вид доходу.

Якщо ж мобілізований працівник одночасно отримує середній заробіток від роботодавця та грошове чи речове забезпечення від держави, ФОП не має права застосовувати ПСП при нарахуванні зарплати.

Це прямо передбачено пунктом 169.2.3 Податкового кодексу України.

Що кажуть норми закону

Військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період офіційно визначена як один із видів служби (ч. 6 ст. 2 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу").

Держава гарантує мобілізованим достатнє матеріальне та грошове забезпечення, що відповідає умовам служби. Це закріплено у Законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Таким чином, роботодавці-ФОП мають враховувати: якщо працівник мобілізований і отримує одночасно зарплату та державне забезпечення, податкова соціальна пільга не застосовується.

Нагадаємо, ДПС оприлюднила план-графік проведення документальних перевірок ФОП та юридичних осіб. Скільки тисяч ФОП перевірять у 2026 році.

Також ми писали про головні податкові нововведення 2026 року. Є зміни розміру фінансових зобов’язань, а також для ФОП 1 групи відтермінували вимогу встановлення платіжного терміналу.

ФОП податки економіка мобілізація пільги
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
