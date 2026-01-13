Юристи прояснили ситуацію, коли і чому для ФОП не діє ПСП

Підрахунок податків. Ілюстративне фото: pixabay.com

Фізичні особи-підприємці не можуть застосовувати податкову соціальну пільгу до середнього заробітку працівників, призваних на військову службу під час мобілізації. Причина — одночасне отримання зарплати та грошового забезпечення військовослужбовця з державного бюджету.

Про це повідомив портал 7eminar із посиланням на норми Податкового кодексу України.

Що це означає для роботодавців

Податкова соціальна пільга (ПСП) діє лише тоді, коли працівник отримує один вид доходу.

Якщо ж мобілізований працівник одночасно отримує середній заробіток від роботодавця та грошове чи речове забезпечення від держави, ФОП не має права застосовувати ПСП при нарахуванні зарплати.

Це прямо передбачено пунктом 169.2.3 Податкового кодексу України.

Що кажуть норми закону

Військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період офіційно визначена як один із видів служби (ч. 6 ст. 2 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу").

Держава гарантує мобілізованим достатнє матеріальне та грошове забезпечення, що відповідає умовам служби. Це закріплено у Законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Таким чином, роботодавці-ФОП мають враховувати: якщо працівник мобілізований і отримує одночасно зарплату та державне забезпечення, податкова соціальна пільга не застосовується.

