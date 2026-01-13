Видео
Україна
Видео

ФЛП и мобилизация — почему не действует налоговая льгота

ФЛП и мобилизация — почему не действует налоговая льгота

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 07:30
Юристы прояснили ситуацию, когда и почему для ФЛП не действует НСЛ
Подсчет налогов. Иллюстративное фото: pixabay.com

Физические лица-предприниматели не могут применять налоговую социальную льготу к среднему заработку работников, призванных на военную службу по мобилизации. Причина — одновременное получение зарплаты и денежного обеспечения военнослужащего из государственного бюджета.

Об этом сообщил портал 7eminar со ссылкой на нормы Налогового кодекса Украины.

Что это означает для работодателей

Налоговая социальная льгота (НСЛ) действует только тогда, когда работник получает один вид дохода.

Если же мобилизованный работник одновременно получает средний заработок от работодателя и денежное или вещевое обеспечение от государства, ФЛП не имеет права применять НСЛ при начислении зарплаты.

Это прямо предусмотрено пунктом 169.2.3 Налогового кодекса Украины.

Что говорят нормы закона

Военная служба по призыву во время мобилизации на особый период официально определена как один из видов службы (ч. 6 ст. 2 Закона "О воинской обязанности и военной службе").

Государство гарантирует мобилизованным достаточное материальное и денежное обеспечение, соответствующее условиям службы. Это закреплено в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Таким образом, работодатели-ФЛП должны учитывать: если работник мобилизован и получает одновременно зарплату и государственное обеспечение, налоговая социальная льгота не применяется.

Напомним, ГНС обнародовала план-график проведения документальных проверок ФЛП и юридических лиц. Сколько тысяч ФЛП проверят в 2026 году.

Также мы писали о главных налоговых нововведениях 2026 года. Есть изменения размера финансовых обязательств, а также для ФЛП 1 группы отсрочили требование установки платежного терминала.

ФЛП налоги экономика мобилизация льготы
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
