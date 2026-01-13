Юристы прояснили ситуацию, когда и почему для ФЛП не действует НСЛ

Подсчет налогов. Иллюстративное фото: pixabay.com

Физические лица-предприниматели не могут применять налоговую социальную льготу к среднему заработку работников, призванных на военную службу по мобилизации. Причина — одновременное получение зарплаты и денежного обеспечения военнослужащего из государственного бюджета.

Об этом сообщил портал 7eminar со ссылкой на нормы Налогового кодекса Украины.

Что это означает для работодателей

Налоговая социальная льгота (НСЛ) действует только тогда, когда работник получает один вид дохода.

Если же мобилизованный работник одновременно получает средний заработок от работодателя и денежное или вещевое обеспечение от государства, ФЛП не имеет права применять НСЛ при начислении зарплаты.

Это прямо предусмотрено пунктом 169.2.3 Налогового кодекса Украины.

Что говорят нормы закона

Военная служба по призыву во время мобилизации на особый период официально определена как один из видов службы (ч. 6 ст. 2 Закона "О воинской обязанности и военной службе").

Государство гарантирует мобилизованным достаточное материальное и денежное обеспечение, соответствующее условиям службы. Это закреплено в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Таким образом, работодатели-ФЛП должны учитывать: если работник мобилизован и получает одновременно зарплату и государственное обеспечение, налоговая социальная льгота не применяется.

