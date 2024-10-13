Ветерани та їхні сім'ї можуть отримати грошову допомогу на бізнес

Гроші у руках. Фото: ArmyInform

Фонд ветеранів України запровадив програму підтримки бізнесу, що належить ветеранам та їхнім родинам. У рамках цієї ініціативи учасники можуть отримати фінансування до 20 тисяч гривень.

Про це йдеться на порталі фонду.

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Ця програма передбачає відшкодування витрат на створення умов для інтеграції ветеранів та їхніх сімей, у тому числі евакуйованих, на новому місці проживання в Україні, як повідомляє Український ветеранський фонд.

Щоб отримати компенсацію, заявник має заповнити, підписати та подати електронну заявку через вебсайт Фонду.

Для участі в програмі заявники повинні подати такі документи:

паспорт громадянина з реєстрацією;

витяг або довідку з Єдиного державного реєстру (ЄДР) про фізичну особу-підприємця (ФОП), що підтверджує статус індивідуального підприємця або самозайнятої особи;

документ, що підтверджує статус ветерана (наприклад, посвідчення ветерана або учасника війни);

документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном (наприклад, свідоцтво про шлюб);

підтвердження покупок, пов'язаних з бізнесом, здійснених після 24 лютого 2022 року (квитанції або рахунки-фактури).

Програма доступна для ветеранів, їхніх чоловіків або дружин, а також для батьків, матерів та дітей (включаючи прийомних) ветеранів або загиблих захисників. Важливо відзначити, що проєкт триватиме до завершення воєнного стану в країні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українським військовослужбовцям та членам їхніх родин належить право на пільги з оплати комунальних послуг. Залежно від видів пільг передбачені знижки від 50% до 100%.

Також ми писали, що розмір пенсії для громадянина, що має статус учасника бойових дій, розраховується з огляду на тривалість страхового стажу та отриманого заробітку. При виході на пенсію за наявним страховим стажем військові отримують від 15 000 грн та більше.