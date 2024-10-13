Ветерани та їхні сім'ї можуть отримати грошову допомогу на бізнес

Фінансова допомога ветеранам — як отримати 20 тис. грн на бізнес
Фонд ветеранів України запровадив програму підтримки бізнесу, що належить ветеранам та їхнім родинам. У рамках цієї ініціативи учасники можуть отримати фінансування до 20 тисяч гривень.
Про це йдеться на порталі фонду.
Як отримати 20 тисяч гривень допомоги
Ця програма передбачає відшкодування витрат на створення умов для інтеграції ветеранів та їхніх сімей, у тому числі евакуйованих, на новому місці проживання в Україні, як повідомляє Український ветеранський фонд.
Щоб отримати компенсацію, заявник має заповнити, підписати та подати електронну заявку через вебсайт Фонду.
Для участі в програмі заявники повинні подати такі документи:
- паспорт громадянина з реєстрацією;
- витяг або довідку з Єдиного державного реєстру (ЄДР) про фізичну особу-підприємця (ФОП), що підтверджує статус індивідуального підприємця або самозайнятої особи;
- документ, що підтверджує статус ветерана (наприклад, посвідчення ветерана або учасника війни);
- документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном (наприклад, свідоцтво про шлюб);
- підтвердження покупок, пов'язаних з бізнесом, здійснених після 24 лютого 2022 року (квитанції або рахунки-фактури).
Програма доступна для ветеранів, їхніх чоловіків або дружин, а також для батьків, матерів та дітей (включаючи прийомних) ветеранів або загиблих захисників. Важливо відзначити, що проєкт триватиме до завершення воєнного стану в країні.
Що ще треба знати
Нагадаємо, українським військовослужбовцям та членам їхніх родин належить право на пільги з оплати комунальних послуг. Залежно від видів пільг передбачені знижки від 50% до 100%.
Також ми писали, що розмір пенсії для громадянина, що має статус учасника бойових дій, розраховується з огляду на тривалість страхового стажу та отриманого заробітку. При виході на пенсію за наявним страховим стажем військові отримують від 15 000 грн та більше.
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