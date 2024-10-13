Ветераны и их семьи могут получить денежную помощь на бизнес

Финансовая помощь ветеранам — как получить 20 тыс. грн на бизнес
Фонд ветеранов Украины ввел программу поддержки бизнеса, принадлежащую ветеранам и их семьям. В рамках этой инициативы участники могут получить финансирование до 20 тысяч гривен.
Об этом говорится на портале фонда.
Как получить 20 тысяч гривен помощи
Эта программа предусматривает возмещение затрат на создание условий для интеграции ветеранов и их семей, в том числе эвакуированных, на новом месте жительства в Украине, сообщает Украинский ветеранский фонд.
Для получения компенсации заявитель должен заполнить, подписать и подать электронную заявку через вебсайт фонда.
Для участия в программе заявители должны представить следующие документы:
- паспорт гражданина с регистрацией;
- выписку или справку из Единого государственного реестра (ЕГР) о физическом лице-предпринимателе (ФЛП), что подтверждает статус индивидуального предпринимателя или самозанятого лица;
- документ, подтверждающий статус ветерана (например, удостоверение ветерана или участника войны);
- документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном (например, свидетельство о браке);
- подтверждение покупок, связанных с бизнесом, совершенных после 24 февраля 2022 г. (квитанции или счета-фактуры).
Программа доступна для ветеранов, их мужей или жен, а также для родителей, матерей и детей (включая приемных) ветеранов или погибших защитников. Важно отметить, что проект будет продолжаться до завершения военного положения в стране.
Что еще нужно знать
Напомним, украинским военнослужащим и членам их семей принадлежит право на льготы по оплате коммунальных услуг. В зависимости от видов льгот предусмотрены скидки от 50 до 100%.
Также мы писали, что размер пенсии для гражданина, имеющего статус участника боевых действий, рассчитывается с учетом продолжительности страхового стажа и полученного заработка. При выходе на пенсию по страховому стажу военные получают от 15 000 грн и более.
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