Ветераны и их семьи могут получить денежную помощь на бизнес

Деньги в руках. Фото: ArmyInform

Фонд ветеранов Украины ввел программу поддержки бизнеса, принадлежащую ветеранам и их семьям. В рамках этой инициативы участники могут получить финансирование до 20 тысяч гривен.

Об этом говорится на портале фонда.

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Эта программа предусматривает возмещение затрат на создание условий для интеграции ветеранов и их семей, в том числе эвакуированных, на новом месте жительства в Украине, сообщает Украинский ветеранский фонд.

Для получения компенсации заявитель должен заполнить, подписать и подать электронную заявку через вебсайт фонда.

Для участия в программе заявители должны представить следующие документы:

паспорт гражданина с регистрацией;

выписку или справку из Единого государственного реестра (ЕГР) о физическом лице-предпринимателе (ФЛП), что подтверждает статус индивидуального предпринимателя или самозанятого лица;

документ, подтверждающий статус ветерана (например, удостоверение ветерана или участника войны);

документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном (например, свидетельство о браке);

подтверждение покупок, связанных с бизнесом, совершенных после 24 февраля 2022 г. (квитанции или счета-фактуры).

Программа доступна для ветеранов, их мужей или жен, а также для родителей, матерей и детей (включая приемных) ветеранов или погибших защитников. Важно отметить, что проект будет продолжаться до завершения военного положения в стране.

Что еще нужно знать

Напомним, украинским военнослужащим и членам их семей принадлежит право на льготы по оплате коммунальных услуг. В зависимости от видов льгот предусмотрены скидки от 50 до 100%.

Также мы писали, что размер пенсии для гражданина, имеющего статус участника боевых действий, рассчитывается с учетом продолжительности страхового стажа и полученного заработка. При выходе на пенсию по страховому стажу военные получают от 15 000 грн и более.