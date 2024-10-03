Мобілізація в Україні — як забронювати працівників через Дію

Чоловік відкриває застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

В Україні запроваджено систему бронювання військовозобов'язаних через додаток "Дія". Процес відбувається у чотири етапи.

Про це повідомляє 24 Канал у четвер, 3 жовтня.

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Бронювання військовозобов'язаних через "Дію"

В Україні діє система бронювання від мобілізації через додаток "Дія". Зауважимо, забронювати можна лише тих працівників, які працюють офіційно.

Процес бронювання через "Дію" відбувається наступним чином:

Керівник підприємства подає перелік співробітників, які підлягають бронюванню, підписуючи його електронним підписом.

Система автоматично звіряє дані з відомостями системи "Оберіг" та перевіряє факт офіційного працевлаштування.

Протягом доби "Дія" повідомляє керівника про результати перевірки.

У разі позитивного рішення військовозобов'язаний автоматично переводиться на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання.

Також керівники можуть завантажити виписку про бронювання на порталі "Дія" та за потреби роздрукувати її.

Нагадаємо, ТЦК має право не звертати увагу на гарантійний лист, яким підприємство обіцяє через деякий час забронювати свого працівника. Тож до моменту бронювання такого працівника можуть відправити на ВЛК і мобілізувати.

Раніше ми писали, що Кабмін змінив процес бронювання через державний портал "Дія". Відтепер таким шляхом неможливо буде забронювати людей, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.