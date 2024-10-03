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Электронное бронирование — каким образом происходит процедура

3 октября 2024 22:32
Артем Кругленко - Редактор
Мобилизация в Украине — как забронировать работников через Дію
Мужчина открывает приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

В Украине введена система бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Процесс происходит в четыре этапа.

Об этом сообщает 24 канал в четверг, 3 октября.

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Бронирование военнообязанных через "Дію"

В Украине действует система бронирования от мобилизации через приложение "Дія". Заметим, забронировать можно только работников, которые работают официально.

Процесс бронирования через "Дію" происходит следующим образом:

  • Руководитель предприятия представляет перечень сотрудников, подлежащих бронированию, подписывая его электронной подписью.
  • Система автоматически сверяет данные со сведениями системы "Оберіг" и проверяет факт официального трудоустройства.
  • В течение суток "Дія" сообщает руководителю о результатах проверки.
  • В случае положительного решения военнообязанный автоматически переводится на специальный воинский учет на срок действия бронирования.

Также руководители могут скачать выписку о бронировании на портале "Дія" и при необходимости распечатать ее.

Напомним, ТЦК имеет право не обращать внимание на гарантийное письмо, которым предприятие обещает через некоторое время забронировать своего работника. Так что до момента бронирования такого работника могут отправить на ВВК и мобилизовать.

Ранее мы писали, что Кабмин изменил процесс бронирования через государственный портал "Дія". Теперь таким путем невозможно будет забронировать людей, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля 2024 года.

Дия мобилизация бронирование реестр Оберіг экономическое бронирование

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