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Мобілізація у жовтні 2024 — нові правила бронювання через "Дію"

3 жовтня 2024 18:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нові правила бронювання через Дію 2024 - що змінилось
Бронювання через державний портал "Дія". Фото: "Вечірній Київ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кабінет міністрів своєю постановою №1125 змінив процес бронювання через державний портал "Дія". Відтепер таким шляхом неможливо буде забронювати людей, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під час якої частину військовозобов’язаних громадян можна забронювати від призову.

Тим часом, Кабінет міністрів своєю постановою №1125 змінив порядок бронювання громадян, зменшивши кількість тих громадян, яких можуть забронювати через державний портал "Дія".

Кого більше не бронюватимуть у "Дії"

Згідно із цією постановою, бронювання співробітників підприємств, визнаних критично важливими для вітчизняної економіки, через "Дію" буде дещо обмежений.

Зокрема, скасована можливість бронювання через портал "Дія" для громадян, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити бронювання через "Дію".

Також ми повідомляли, чи можна забронювати працівника, який не має паперового ВОД.

Дія військовий облік мобілізація бронювання ТЦК та СП

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