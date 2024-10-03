Нові правила бронювання через Дію 2024 - що змінилось

Бронювання через державний портал "Дія". Фото: "Вечірній Київ"

Кабінет міністрів своєю постановою №1125 змінив процес бронювання через державний портал "Дія". Відтепер таким шляхом неможливо буде забронювати людей, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Кабмін змінив процес бронювання

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під час якої частину військовозобов’язаних громадян можна забронювати від призову.

Тим часом, Кабінет міністрів своєю постановою №1125 змінив порядок бронювання громадян, зменшивши кількість тих громадян, яких можуть забронювати через державний портал "Дія".

Кого більше не бронюватимуть у "Дії"

Згідно із цією постановою, бронювання співробітників підприємств, визнаних критично важливими для вітчизняної економіки, через "Дію" буде дещо обмежений.

Зокрема, скасована можливість бронювання через портал "Дія" для громадян, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити бронювання через "Дію".

Також ми повідомляли, чи можна забронювати працівника, який не має паперового ВОД.