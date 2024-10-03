Новые правила бронирования через Дію 2024 – что изменилось

Бронирование через государственный портал "Дія". Фото: "Вечірній Київ"

Кабинет министров своим постановлением №1125 изменил процесс бронирования через государственный портал "Дія". Теперь таким путем невозможно будет забронировать людей, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля 2024 года.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Кабмин изменил процесс бронирования

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которой часть военнообязанных граждан можно забронировать от призыва.

Между тем Кабинет министров своим постановлением №1125 изменил порядок бронирования граждан, уменьшив количество граждан, которых могут забронировать через государственный портал "Дія".

Кого больше не будут бронировать в "Дії"

Согласно этому постановлению, бронирование сотрудников предприятий, признанных критически важными для отечественной экономики, через "Дію" будет несколько ограничено.

В частности, отменена возможность бронирования через портал "Дія" для граждан, не обновивших военно-учетные данные до 16 июля 2024 года.

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить бронирование через "Дію".

Также мы сообщали, можно ли забронировать работника, у которого нет бумажного ВУД.