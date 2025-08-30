Відео
Дозвіл виїзду хлопцям 18-22 та економіка — який взаємозв'язок

Дозвіл виїзду хлопцям 18-22 та економіка — який взаємозв'язок

Дата публікації: 30 серпня 2025 06:27
Нардеп Козир вважає, що зараз не спостерігається масового виїзду юнаків 18-22 з України
Перетин українського кордону. Ілюстративне фото: ДПСУ

Закон про дозвіл виїхати з України хлопцям 18-22 років може не позначитись на економіці України. Так, ця вікова група молоді забезпечує роботу багатьох бізнесів, адже старші співробітники на фронті, але масового відтоку зараз не зафіксовано. 

Про це під час етеру "Вечір.LIVE" заявив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Козир.

Чому не зафіксований масовий від'їзд молодих українців

За словами нардепа, зараз виїзд цієї групи не масовий — такі хлопці якби хотіли виїхати, зробили б це ще до 18 років.  

"Вони точно розуміють, що до 25 років їх не мобілізуватимуть. Тобто вони точно могли, і батьки мали можливість, якщо потрібно було їм виїхати, але вони вибрали Україну. Якщо вони 3 роки знаходяться в Україні", — заявив нардеп.

Крім того, Сергій Козир зауважив, що є інша проблема — повернення до України тих, хто виїхав на початку широкомасштабного вторгнення. 

"Зараз вони не можуть повернутися, тому що немає нормально оформлених документів в ТЦК і немає взагалі розуміння, як вони виїдуть окремо без родини", — сказав депутат.

Раніше повідомлялось, що хлопців 18-22 років можуть не випустити з України. Потрібен важливий документ. 

Також ми інформували, що деякі українці можуть отримати штраф на кордоні з Польщею. Треба письмово задекларувати валютні цінності вартістю понад 10 000 євро.

закон мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані виїзд за кордон юнаки
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
