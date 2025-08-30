Видео
Видео

Главная Военная экономика Разрешение выезда парням 18-22 и экономика — какая взаимосвязь

Разрешение выезда парням 18-22 и экономика — какая взаимосвязь

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 06:27
Нардеп Козырь считает, что сейчас не наблюдается массового выезда юношей 18-22 из Украины
Пересечение украинской границы. Иллюстративное фото: ГПСУ

Закон о разрешении выехать из Украины ребятам 18-22 лет может не отразиться на экономике Украины. Да, эта возрастная группа молодежи обеспечивает работу многих бизнесов, ведь старшие сотрудники на фронте, но массового оттока сейчас не зафиксировано.

Об этом во время эфира "Вечір.LIVE" заявил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Козырь.

Читайте также:

Почему не зафиксирован массовый отъезд молодых украинцев

По словам нардепа, сейчас выезд этой группы не массовый - такие ребята если бы хотели уехать, сделали бы это еще до 18 лет.

"Они точно понимают, что до 25 лет их не будут мобилизовать. То есть они точно могли, и родители имели возможность, если нужно было им уехать, но они выбрали Украину. Если они 3 года находятся в Украине", — заявил нардеп.

Кроме того, Сергей Козырь отметил, что есть другая проблема - возвращение в Украину тех, кто выехал в начале широкомасштабного вторжения.

"Сейчас они не могут вернуться, потому что нет нормально оформленных документов в ТЦК и нет вообще понимания, как они выедут отдельно без семьи", — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что ребят 18-22 лет могут не выпустить из Украины. Нужен важный документ.

Также мы информировали, что некоторые украинцы могут получить штраф на границе с Польшей. Надо письменно задекларировать валютные ценности стоимостью более 10 000 евро.

закон мобилизация ТЦК и СП военнообязанные выезд за границу юноши
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
