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Достроково розриваєш контракт — що заборгував державі

29 січня 2025 08:04
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Дострокове припинення контракту військовим — скільки він має виплатити державі
Студенти військового вишу. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Курсант військового вишу, який достроково розірвав контракт на навчання, має відшкодувати кошти, витрачені державою на його утримання. Але це стосується конкретних випадків і не пов’язане із загибеллю близького родича на війні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який розповів, що звільняється з військової служби (у військовому виші) за сімейними обставинами — загибеллю батька на війні.

Громадянин розповів, що у виші вимагають від нього компенсацію за 1,5 року навчання розміром 149 тисяч гривень.

Чи законна така вимога — поцікавився громадянин.

Відшкодування повинно бути — але в яких випадках

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що у разі дострокового розірвання контракту з ініціативи курсанта військового вишу він справді має відшкодувати витрати, пов’язані з утриманням у закладі фахової передвищої військової освіти, вищому військовому навчальному закладі, військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти.

Втім, це стосується випадків, коли військовослужбовець-курсант розриває контракт через:

  • небажання продовжувати навчання;
  • недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту;
  • невиконання освітньої програми чи індивідуального навчального плану.

Нагадаємо, ми раніше писали про штрафи за військовий збір для ФОПів.

Також ми повідомляли про штрафи за незаконне носіння військової форми.

вузи військові компенсація контракт військовослужбовці

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