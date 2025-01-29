Дострокове припинення контракту військовим — скільки він має виплатити державі

Достроково розриваєш контракт — що заборгував державі
Курсант військового вишу, який достроково розірвав контракт на навчання, має відшкодувати кошти, витрачені державою на його утримання. Але це стосується конкретних випадків і не пов’язане із загибеллю близького родича на війні.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Компенсація за дострокове розірвання контракту
До юристів звернувся громадянин, який розповів, що звільняється з військової служби (у військовому виші) за сімейними обставинами — загибеллю батька на війні.
Громадянин розповів, що у виші вимагають від нього компенсацію за 1,5 року навчання розміром 149 тисяч гривень.
Чи законна така вимога — поцікавився громадянин.
Відшкодування повинно бути — але в яких випадках
Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що у разі дострокового розірвання контракту з ініціативи курсанта військового вишу він справді має відшкодувати витрати, пов’язані з утриманням у закладі фахової передвищої військової освіти, вищому військовому навчальному закладі, військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти.
Втім, це стосується випадків, коли військовослужбовець-курсант розриває контракт через:
- небажання продовжувати навчання;
- недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту;
- невиконання освітньої програми чи індивідуального навчального плану.
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