Дострокове припинення контракту військовим — скільки він має виплатити державі

Студенти військового вишу. Фото: "АрміяInform"

Курсант військового вишу, який достроково розірвав контракт на навчання, має відшкодувати кошти, витрачені державою на його утримання. Але це стосується конкретних випадків і не пов’язане із загибеллю близького родича на війні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Компенсація за дострокове розірвання контракту

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що звільняється з військової служби (у військовому виші) за сімейними обставинами — загибеллю батька на війні.

Громадянин розповів, що у виші вимагають від нього компенсацію за 1,5 року навчання розміром 149 тисяч гривень.

Чи законна така вимога — поцікавився громадянин.

Відшкодування повинно бути — але в яких випадках

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що у разі дострокового розірвання контракту з ініціативи курсанта військового вишу він справді має відшкодувати витрати, пов’язані з утриманням у закладі фахової передвищої військової освіти, вищому військовому навчальному закладі, військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти.

Втім, це стосується випадків, коли військовослужбовець-курсант розриває контракт через:

небажання продовжувати навчання;

недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту;

невиконання освітньої програми чи індивідуального навчального плану.

Нагадаємо, ми раніше писали про штрафи за військовий збір для ФОПів.

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