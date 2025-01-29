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Досрочно расторгаешь контракт — что задолжал государству

29 января 2025 08:04
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Досрочное прекращение контракта военным — сколько он должен выплатить государству
Студенты военного вуза. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Курсант военного вуза, который досрочно расторг контракт на обучение, должен возместить средства, потраченные государством на его содержание. Но это касается конкретных случаев и не связано с гибелью близкого родственника на войне.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который рассказал, что увольняется с военной службы (в военном вузе) по семейным обстоятельствам — гибелью отца на войне.

Гражданин рассказал, что в вузе требуют от него компенсацию за 1,5 года обучения размером 149 тысяч гривен.

Законно ли такое требование — поинтересовался гражданин.

Возмещение должно быть — но в каких случаях

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в случае досрочного расторжения контракта по инициативе курсанта военного вуза он действительно должен возместить расходы, связанные с содержанием в учреждении профессионального предвысшего военного образования, высшем военном учебном заведении, военном учебном подразделении учреждения высшего образования.

Впрочем, это касается случаев, когда военнослужащий-курсант расторгает контракт из-за:

  • нежелания продолжать обучение;
  • недисциплинированности, систематического невыполнения условий контракта;
  • невыполнения образовательной программы или индивидуального учебного плана.

Напомним, мы ранее писали о штрафах за военный сбор для ФЛП.

Также мы сообщали об штрафах за незаконное ношение военной формы.

вузы военные компенсация контракт военнослужащие

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