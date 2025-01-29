Досрочное прекращение контракта военным — сколько он должен выплатить государству

Досрочно расторгаешь контракт — что задолжал государству
Курсант военного вуза, который досрочно расторг контракт на обучение, должен возместить средства, потраченные государством на его содержание. Но это касается конкретных случаев и не связано с гибелью близкого родственника на войне.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Компенсация за досрочное расторжение контракта
К юристам обратился гражданин, который рассказал, что увольняется с военной службы (в военном вузе) по семейным обстоятельствам — гибелью отца на войне.
Гражданин рассказал, что в вузе требуют от него компенсацию за 1,5 года обучения размером 149 тысяч гривен.
Законно ли такое требование — поинтересовался гражданин.
Возмещение должно быть — но в каких случаях
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в случае досрочного расторжения контракта по инициативе курсанта военного вуза он действительно должен возместить расходы, связанные с содержанием в учреждении профессионального предвысшего военного образования, высшем военном учебном заведении, военном учебном подразделении учреждения высшего образования.
Впрочем, это касается случаев, когда военнослужащий-курсант расторгает контракт из-за:
- нежелания продолжать обучение;
- недисциплинированности, систематического невыполнения условий контракта;
- невыполнения образовательной программы или индивидуального учебного плана.
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