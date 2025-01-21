Як отримати допомогу від Данської ради у справах біженців

Люди на вокзалі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Громадяни з Енергодара, які травмувалися від вибухівок, можуть отримати допомогу. Вид та обсяг виплат під час індивідуального спілкування з потерпілим визначить фахівець Данської ради.

Заповнити форму для отримання допомоги можна на сайті.

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Подати заявку на отримання допомоги можуть ВПО, які під час обстрілу цивільної інфраструктури зазнали поранення (дорослі та діти), втратили батьків або одного з батьків (діти), втратили піклувальника (дорослі). Також по допомогу можуть звернутися військовослужбовці, які постраждали від мінно-вибухових предметів не під час захисту Батьківщини. Для отримання допомоги потрібно буде надати медичну довідку, яка підтверджує, що травму спричинив вибухонебезпечний предмет. Виплати надають по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, в Івано-Франківську збільшать розмір фінансової допомоги військовим, які беруть участь у бойових діях, однак поки що не мають статусу УБД. Замість трьох тисяч гривень на оплату комунальних послуг їм надаватимуть п'ять тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що з 1 лютого виплати родичам полонених бійців ЗСУ нараховуватимуть за іншим принципом. Грошову допомогу зможуть отримати більше членів родини військовослужбовця, однак виплати зменшать, адже суму розподілять між кількома отримувачами.