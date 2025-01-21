Как получить помощь от Датского совета по делам беженцев

Люди на вокзале. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Граждане из Энергодара, которые травмировались от взрывчаток, могут получить помощь. Вид и объем выплат во время индивидуального общения с пострадавшим определит специалист Датского совета.

Заполнить форму для получения помощи можно на сайте.

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Подать заявку на получение помощи могут ВПЛ, которые во время обстрела гражданской инфраструктуры получили ранения (взрослые и дети), потеряли родителей или одного из родителей (дети), потеряли попечителя (взрослые). Также за помощью могут обратиться военнослужащие, пострадавшие от минно-взрывных предметов не во время защиты Родины. Для получения помощи нужно будет предоставить медицинскую справку, подтверждающую, что травму вызвал взрывоопасный предмет. Выплаты предоставляют по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.

Напомним, в Ивано-Франковске увеличат размер финансовой помощи военным, которые участвуют в боевых действиях, однако пока не имеют статуса УБД. Вместо трех тысяч гривен на оплату коммунальных услуг им будут предоставлять пять тысяч гривен.

Также мы сообщали, что с 1 февраля выплаты родственникам пленных бойцов ВСУ будут начислять по другому принципу. Денежную помощь смогут получить больше членов семьи военнослужащего, однако выплаты уменьшат, ведь сумму распределят между несколькими получателями.