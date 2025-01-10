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Доплати за науку — чи отримують за це гроші військові

10 січня 2025 05:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Доплати військовослужбовцям - чи є доплати за вчений ступінь
Військовослужбовець-викладач під час заняття. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські військовослужбовці отримують цілу низку додаткових щомісячних виплат. Частина цих виплат стосується не військової служби громадянина, а його освітньо-наукової діяльності.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці, які перебувають у лавах Збройних сил України, мають право як на основні, так і на додаткові щомісячні виплати.

Частина додаткових видів грошового забезпечення не має прямого відношення до військової служби.

Це, зокрема, доплата за почесні та спортивні звання.

Чи доплачують військовим за наукові здобутки

Крім того, існують ще два види додаткових виплат, які мають відношення до освітньо-наукової діяльності військовослужбовців.

Це доплати за:

  • науковий ступінь,
  • вчене звання.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, хто з військовослужбовців має право на 50 000 гривень щомісяця.

Додамо, ми повідомляли, хто з військових отримуватиме 100 тисяч гривень в 2025 році.

ЗСУ гроші військові військовослужбовці викладачі

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